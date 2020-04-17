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فن

اوبرا عايدة على يوتيوب وزارة الثقاقة.. غدا

الجمعة 17/أبريل/2020 - 04:19 م
اوبرا عايدة
اوبرا عايدة
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محمد نحلة
تبث غدا فى التاسعة مساء، على قناة وزارة الثقافة باليوتيوب إحدى أهم أيقونات الفنون الكلاسيكية أوبرا عايدة لفرقة أوبرا القاهرة ومشاركة كل من فرقة باليه أوبرا القاهرة، أوركسترا أوبرا القاهرة وكورال أوبرا القاهرة.

وهي من إخراج الراحل الدكتور عبد المنعم كامل والموسيقى للإيطالى العالمى فيردى، وكتب نصها الغنائي مواطنه جيسلا نزوني عن قصة عالم الآثار الفرنسى اوجست مارييت التى خلد خلالها انتصار المصريين على الأحباش، حيث يقع قائد الجيش الفرعونى راداميس فى غرام الأميرة الحبشية عايدة بعد أسرها ومحاولة الفرار من حاكم البلاد الذى اكتشف خطتهما وأمر بدفن القائد راداميس حيًا لاتهامة بالخيانة العظمى لتنتهى الأوبرا باستسلامه فى قبره حيث سبقته إليه عايدة. 

وقبلها تعرض   مسرحية الأطفال محطة مصر من إنتاج فرقة مسرح القاهرة للعرائس تأليف و أشعار محمد زناتى  ومن اخراج رضا حسنين.

 وتدور أحداثها حول فتاة تضل طريقها داخل محطة القطارات وتتعرف على أنماط بشرية مختلفة  العرض ويقوم بالاداء الصوتى مجدي فكري ، فاطمة محمد علي ، شادي سرور ، محمد عزت ، فرح حاتم ، شكري عبد الله ، محمد الزناتي ، عادل عثمان ، رضا حسنين ، رفعت ريان ، أحمد النمس ، نادين ، موسيقى حاتم عزت ، ديكورات سمير شاهين ، تصميم عرائس ريم هيبة ونحت عرائس محمود الطوبجي .

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