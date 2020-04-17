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رياضة

قلق داخل ليفربول بشأن مستقبل محمد صلاح

الجمعة 17/أبريل/2020 - 04:39 م
صدى البلد
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نور عادل
كشفت تقارير صحفية إنجليزية، عن وجود حالة قلق داخل صفوف نادي ليفربول الإنجليزي بشأن مستقبل المحترف الدولي المصري محمد صلاح داخل الفريق.

وقالت صحيفة "ديلي ستار" الإنجليزية إن محمد صلاح رفض الرحيل عن الريدز بمقابل مادي كبير قبل 12 شهرًا، لكنه قد يخطط لمراجعة وضعه هذا الصيف، مما يضع بعض علامات الاستفهام حول مستقبله الصيف المقبل.

وأضافت الصحيفة أن الشائعات التي تحيط بالثنائي ساديو ماني ومحمد صلاح ليست جديدة، حيث ارتبط السنغالي بالانتقال إلى ريال مدريد الإسباني والأمر نفسه بالنسبة للمصري الذي تم إغراؤه من الفريق الملكي أو العودة إلى إيطاليا، لكن ليفربول قد يكون لديه سبب للقلق بشأن صلاح تحديدا.

وأشارت إلى أنه بعد مساهمة صلاح في قيادة ليفربول إلى التتويج بلقب دوري أبطال أوروبا العام الماضي، لكنه شعر أن وقت الرحيل كان خطأ لأنه كان يستهدف قيادة الريدز إلى تحقيق أول لقب له في بطولة الدوري الإنجليزي الممتاز منذ 30 عامًا، لكن ربما تتغير الأمور خلال فترة الانتقالات المقبلة.

وأكدت "ديلي ستار" أن صلاح قد يراجع وضعه هذا الصيف لأنه يدرك أنها قد تكون فرصته الأخيرة للرحيل في صفقة كبرى من الناحية المالية ليخوض تحديًا جديدًا في نادٍ كبير، خاصةً أن صاحب الـ27 ربما يقرر أنه قدم كل ما في وسعه مع ليفربول، بافتراض أنه حقق لقب بريميرليج هذا الموسم.
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