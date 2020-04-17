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أخبار العالم

4.5 مليار شخص قيد إجراءات العزل والإغلاق من حول العالم

الجمعة 17/أبريل/2020 - 04:30 م
صدى البلد
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عرفة البنداري
قالت وكالة الأنباء الفرنسية، اليوم الجمعة، إن 4.5 مليار شخص على مستوى العالم، باتوا قيد إجراءات العزل والإغلاق، نتيجة التدابير الاحترازية المتخذة لمواجهة فيروس كورونا.

وبلغ اجمالي الإصابات بفيروس كورونا حول العالم 2208373 حالة إصابة، فيما بلغت الوفيات 148730 شخصا على مستوى العالم.

وتصدرت دول القارة الأوروبية وأمريكا دول العالم في عدد الوفيات والإصابات بفيروس كورونا حول العالم.

وسجلت الولايات المتحدة الأمريكية أكثر من 680 ألف حالة إصابة فيما سجلت نحو 35 ألف حالة وفاة، فيما سجلت اسبانيا 184 ألف إصابة و19500 حالة وفاة.

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