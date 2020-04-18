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محافظات

شاهد.. كيف يعيش أهالي الحصوة والسعيدية بالشرقية عقب إصابة حالتين بكورونا..صور

السبت 18/أبريل/2020 - 07:01 ص
أهالي الحصوة والسعيدية
أهالي الحصوة والسعيدية بالشرقية
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محمد الطحاوي

هدوء تام وأعمال تعقيم لجميع المداخل والمخارجوجميع الأماكن الحيوية بقريتي الحصوة والسعيدية بأنشاص الرمل التابعتين لرئاسة مركز ومدينة بلبيس بالأضافة الي الحجر المنزلي لقرابة 20 أسرة من القريتين عقب إصابة حالتين بفيروس كورونا المستجد.



 



فيما حرص موقع صدي البلد علي رصد ابرز ما يقوم به أهالي القريتين عقب أصابة حالتين من القريتين حيث أكد "خالد محمد" أحد المواطنين ان رئاسة مركز ومدينة بلبيس دفعت بحملة مكبرة لتعقيم قرية الحصوة التابعة للوحدة المحلية بكفر ايوب  وتعقيم جميع الشوارع الرئيسية بالقرية بالأضافة
الي فحص جميع المخالطين للحالة التي تم اكتشاف اصابتها بفيروس كورونا المستجد.



 



وأضاف "خالد" بأن جميع شوارع القرية تشهد التزام تام من جانب المواطنين مع سير الحياة بصورة طبيعية والتوعية بعدم التجمع من قبل شباب القرية لمحاولة مقاومة أنتشار الفيروس بالاضافة الي فرض العزل المنزلي علي المخالطين للحالة المصابة بفيروس كورونا المستجد.



 



فيما قامت الأجهزة التنفيذية بمركز ومدينة بلبيس محافظة الشرقية ، اليوم
الجمعة ،بالتعقيم والتطهير الكامل لقريتي الحصوة التابعة للوحدة المحلية بكفر أيوب
وقرية السعيدية التابعة للوحدة المحلية بإنشاص الرمل عقب ظهور حالتين مصابتين بفيروس
كورونا.



 



فيما أكد مصدر لـصدي البلد انه ظهرت حالة بكل قرية كانتا مخالطين لحالة أصيبت
من قبل بقرية بني عليم بالإضافة لحالة ثالثة ظهرت بأحد الشوارع الرئيسية بمدينة بلبيس "شارع المتاجر".



 



ومن جانبها فقد تعاملت الأجهزة التنفيذية وفقا لتعليمات مديرية الصحة
بالمحافظة حيث قامت بعزل 20 أسرة بالقريتين وتعقيم كامل للقري وتعقيم 3 منازل بمدينة بلبيس تحسبا لظهور أي حالة مصابة بفيروس كورونا المستجد.

شاهد.. كيف يعيش أهالي الحصوة والسعيدية بالشرقية عقب إصابة حالتين بكورونا..صور
شاهد.. كيف يعيش أهالي الحصوة والسعيدية بالشرقية عقب إصابة حالتين بكورونا..صور
شاهد.. كيف يعيش أهالي الحصوة والسعيدية بالشرقية عقب إصابة حالتين بكورونا..صور
شاهد.. كيف يعيش أهالي الحصوة والسعيدية بالشرقية عقب إصابة حالتين بكورونا..صور
شاهد.. كيف يعيش أهالي الحصوة والسعيدية بالشرقية عقب إصابة حالتين بكورونا..صور
شاهد.. كيف يعيش أهالي الحصوة والسعيدية بالشرقية عقب إصابة حالتين بكورونا..صور
شاهد.. كيف يعيش أهالي الحصوة والسعيدية بالشرقية عقب إصابة حالتين بكورونا..صور
شاهد.. كيف يعيش أهالي الحصوة والسعيدية بالشرقية عقب إصابة حالتين بكورونا..صور
شاهد.. كيف يعيش أهالي الحصوة والسعيدية بالشرقية عقب إصابة حالتين بكورونا..صور
شاهد.. كيف يعيش أهالي الحصوة والسعيدية بالشرقية عقب إصابة حالتين بكورونا..صور
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