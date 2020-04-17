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تكنولوجيا

كاميرات خارقة وبطارية عملاقة.. تسريبات جديدة لهاتف Oppo A92s.. صور

الجمعة 17/أبريل/2020 - 07:00 م
تسريبات جديدة لهاتف
تسريبات جديدة لهاتف Oppo A92s /
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ندى على
بعد إصدار شركة أوبو الصينية هاتفها Oppo Reno Ace 2 رسميا في وطرحه في الأسواق، تستعد أوبو لإطلاق هاتف آخر وهو هاتف Oppo A92s الذى سيدعم تقنية شبكة اتصالات الجيل الخامس 5G.

شاشة هاتف Oppo A92s 

وظهرت تسريبات جديدة للهاتف،  وبحسب موقع  GSMArena فإن  شاشة  هاتف Oppo A92s ستكون 6.57 بوصة ، من نوع LCD ، وبدقة  2400x1080 بيكسل، كما سيحتوى على معدل سرعة تحديث ب 120 هرتز وهى أعلى معدل موجود في الهواتف حتى الآن.
 

كاميرات هاتف Oppo A92s 

وسيتميز بكاميراتين أماميتين تحتوى على مستشعر Sony IMX471 بدقة 16 ميجا بيكسل، مع كاميرا أخرى  بمستشعر بدقة 2 ميجا بيكسل لعمق التصوير.

أما كاميرات هاتف Oppo A92s الخلفية فستكون 4 كاميرات الأساسية ستكون بدقة 48 ميجا بيكسل، و كاميرا بزاوية واسعة بدقة 8 ميجا بيكسل، وكاميرا بعدسة مكبرة بدقة 2 ميجا بيكسل، بالإضافة إلى عدسة رابعة تحتوى على مستشعر لعمق التصوير بدقة  2 ميجا بيكسل.

معالج هاتف Oppo A92s 

وسيكون معالج  2GHz octa-core processor من نوع MediaTek's Dimensity 800 SoC ثمانى النواة، بالإضافة إلى أنه سيأتى بنسختين من ذاكرة الوصول العشوائى والذاكرة الداخلية حيث ستكون الاولى ب 128/6 والثانية 256/8 .  

بطارية هاتف Oppo A92s 

وتأتى بطارية هاتف Oppo A92s بقدرة 4000  مللي أمبير، مع تقنية الشحن السريع بقدرة 18 واط.


كاميرات خارقة وبطارية عملاقة.. تسريبات جديدة لهاتف Oppo A92s.. صور
كاميرات خارقة وبطارية عملاقة.. تسريبات جديدة لهاتف Oppo A92s.. صور
كاميرات خارقة وبطارية عملاقة.. تسريبات جديدة لهاتف Oppo A92s.. صور
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