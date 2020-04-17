كاميرات خارقة وبطارية عملاقة.. تسريبات جديدة لهاتف Oppo A92s.. صور

بعد إصدار شركة أوبو الصينية هاتفها Oppo Reno Ace 2 رسميا في وطرحه في الأسواق، تستعد أوبو لإطلاق هاتف آخر وهو هاتف Oppo A92s الذى سيدعم تقنية شبكة اتصالات الجيل الخامس 5G.





شاشة هاتف Oppo A92s





وظهرت تسريبات جديدة للهاتف، وبحسب موقع GSMArena فإن شاشة هاتف Oppo A92s ستكون 6.57 بوصة ، من نوع LCD ، وبدقة 2400x1080 بيكسل، كما سيحتوى على معدل سرعة تحديث ب 120 هرتز وهى أعلى معدل موجود في الهواتف حتى الآن.





كاميرات هاتف Oppo A92s





وسيتميز بكاميراتين أماميتين تحتوى على مستشعر Sony IMX471 بدقة 16 ميجا بيكسل، مع كاميرا أخرى بمستشعر بدقة 2 ميجا بيكسل لعمق التصوير.





أما كاميرات هاتف Oppo A92s الخلفية فستكون 4 كاميرات الأساسية ستكون بدقة 48 ميجا بيكسل، و كاميرا بزاوية واسعة بدقة 8 ميجا بيكسل، وكاميرا بعدسة مكبرة بدقة 2 ميجا بيكسل، بالإضافة إلى عدسة رابعة تحتوى على مستشعر لعمق التصوير بدقة 2 ميجا بيكسل.





معالج هاتف Oppo A92s





وسيكون معالج 2GHz octa-core processor من نوع MediaTek's Dimensity 800 SoC ثمانى النواة، بالإضافة إلى أنه سيأتى بنسختين من ذاكرة الوصول العشوائى والذاكرة الداخلية حيث ستكون الاولى ب 128/6 والثانية 256/8 .





بطارية هاتف Oppo A92s





وتأتى بطارية هاتف Oppo A92s بقدرة 4000 مللي أمبير، مع تقنية الشحن السريع بقدرة 18 واط.



