AdvertisementS
AdvertisementS

ﻣﻮﻗﻊ ﺻﺪﻱ اﻟﺒﻠﺪ

صدى البلد
nabd app
EN
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمد صبري
AdvertisementS
EN
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري
Advertisements

اقتصاد

مؤشر الأسهم المتوسط يرتفع 5% خلال الأسبوع الماضي

الجمعة 17/أبريل/2020 - 05:30 م
صدى البلد
Advertisements
محمد صبيح
تباينت مؤشرات البورصة المصرية خلال تعاملات الأسبوع المنقضي حيث أغلق مؤشر ايجى اكس 30 عند 10154 نقطة, مسجلا انخفاضا بنحو 1.6% بينما سجل مؤشر EWI EGX70 صعودا 5.39% مغلقا الفترة عند 1097 نقطة.

بينما سجل مؤشر P&S ارتفاعا بنحو 3.7% مسجلا مستوى 1,463 نقطة.

وبالنسبة لمؤشر capped EGX30 فقد سجل ارتفاعا بنحو 0.53%مغلقا عند 11771 نقطة. بينما سجل مؤشر ايجى اكس 100 ارتفاعا بنحو 2 %مغلقا الفترة عند 1084 نقطة.


وربح رأس المال السوقي للأسهم المقيدة نحو 1.2 مليار جنيه ليغلق تعاملات الأسبوع بنسبة ارتفاع 0.22% مسجلا مستوى 551.5 مليار جنيه مقابل مستوى 552.7مليار جنيه.
Advertisements

الكلمات المفتاحية

موضوعات متعلقة

مؤشر البورصة ينخفض 1.75% الأسبوع الماضي

البورصة تربح 35.2 مليار جنيه في أسبوع

61 مليار جنيه إجمالي قيمة التداول بالبورصة في أسبوع

تباين أداء مؤشرات البورصة والأسهم تخسر 11.5 مليار جنيه في أسبوع

البورصة تربح 23.1 مليار جنيه في أسبوع

مؤشر البورصة يرتفع 9% الأسبوع الماضي

ترشيحاتنا

عقوبات في انتظارها.. الاتحاد الأوروبي يصف تركيا بقرصان بسبب الغاز القبرصي

القصة الكاملة للخلاف الدولي حول استخدام هيدروكسي كلوروكين كعلاج لـ كورونا

مشهد مرعب.. جثث تنتشر في أروقة مستشفى بجوار مرضى كورونا

السعودية تعلن حظر التجول الشامل بمحافظتي صامطة والداير

تجهيز مدينة جامعية جديدة كعزل صحي.. تفاصيل

مجموعة هشام طلعت مصطفى تتصدر التبرعات بـ 62 مليون جنيه لمواجهة أزمة كورونا

AdvertisementS

ﺑﺎﻟﺼﻮﺭ

بنطلون جلد النمر.. عبير صبري تتألق بإطلالة كلاسيكية

صحيحة أم مغلوطة.. فيروس ميتر تطبيق مصري للكشف عن شائعات كورونا

نساء من حديد.. أفريقيات حررن بلادهن من الاستعمار .. صور