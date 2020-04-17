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ثقافة

أمين جائزة الشيخ زايد للكتاب: الدورة الـ 14 جاءت في ظروف عصيبة

الجمعة 17/أبريل/2020 - 09:01 م
صدى البلد
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جمال الشرقاوي

قال الدكتور علي بن تميم أمين عام جائزة الشيخ زايد للكتاب رئيس مركز أبوظبي للغة العربية، إن الدورة 14 لجائزة الشيخ زايد للكتاب، جاءت في ظروف عصيبة يمر بها العالم أجمع، ولعلنا نستقي الدروس والعبر في التعامل مع هذه الحنة مع راعي الجائزة، الشيخ محمد بن زايد آل نهيان، ولي عهد أبوظبي".


وأضاف أمين عام جائزة الشيخ زايد للكتاب: "إذ يعترينا الأسى على ضحايا ومتضررين لجائحة كورونا، لكننا نرى بارقة الأمل في التضامن الإنساني، ونجدد الرهان على الكتاب والثقافة، ليس بوصفتها الرفيقة المثلى لعزلتنا الجماعية، بل لأنها سبيلنا لفهم ما جرى ونقل الخبرات وحسر عبور المحنة لمستقبل مشرق، ولعل أحد جوانب الأزمة، إعادة طرحها لأسئلة جادة على الثقافة، والمشتغلين بها، أبارك لجميع الفائزين في هذا العام، وهم من ذوي الإنجازات المؤمنين بقيمة الكلمة والساعين لإعلاء شأنها سبيلًا لخير البشرية وانتقائها".


وهنأ الفائزين بالجائزة منوهًا بالتميز الفكري للباحثين والأدباء والمبدعين في مختلف الأفرع والذين استحقوا الفوز والتقدير ليكون حافزًا لهم نحو مزيد من العمل الجاد والمخلص لخدمة المجتمعات، والمشهد الفكري العربي، مشيرًا إلى أن الأوضاع التي تواجهها مختلف دول العالم بسبب انتشار فيروس كورونا لم تقف حائلًا في وجه الاستمرار بالسير على خطى التميز، والاحتفاء بالمبدعين وتكريمهم، وهو ما نجح حفل التكريم عبر الإنترنت في تحقيقه بالنظر إلى مستوى الحضور الواسع الذين شهدوا معنا وقائع الحفل".

 

وأقامت "جائزة الشيخ زايد للكتاب" حفلها الافتراضي التكريمي للفائزين في دورتها الرابعة عشرة لعام 2019 – 2020، من خلال بث مباشر على قناة الجائزة على يوتيوب.

 

وتُمنح جائزة الشيخ زايد للكتاب، التي تحظى برعاية ودعم من الشيخ محمد بن زايد آلِ نهيان ولي عهد أبوظبي نائب القائد الأعلى للقوات المسلحة، لصناع الثقافة والمفكرين والمبدعين والناشرين، لمساهماتهم في مجالات التنمية والتأليف والترجمة في العلوم الإنسانية ذات الأثر الواضح في إثراء الأدب والثقافة العربية.

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