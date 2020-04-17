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حوادث

مصرع سيدة سقطت من قطار بمحطة طوخ

الجمعة 17/أبريل/2020 - 05:43 م
جثة
جثة
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إبراهيم الهوارى

لقيت سيدة مجهولة الهوية مصرعها إثر انزلاق قدمها من أعلى قطار بمحطة طوخ وتم نقل الجثة إلى المستشفى وتولت النيابة التحقيق.


تلقى اللواء جمال الرشيدى مدير أمن القليوبية إخطارا من العميد فوزى عبد ربه مأمور مركز شرطة طوخ، يفيد بمصرع سيدة مجهولة المصدر انزلقت قدميها من أعلى القطار المتجهه من القاهرة إلى الإسكندرية بمحطة طوخ.


وبالانتقال وبالفحص تبين أنه أثناء دخول القطار محطة طوخ عند تهدئة سرعته ومحاولة المتوفاة النزول انزلقت قدميها وسقطت أسفل عجلات القطار مما أدى إلى وفاتها وتبين أنها لا تحمل أى أوراق تثبت هويتها وجارى تكثيف الجهود للتوصل لهويتها وتولت النيابة التحقيق.

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