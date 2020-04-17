AdvertisementS
AdvertisementS

ﻣﻮﻗﻊ ﺻﺪﻱ اﻟﺒﻠﺪ

صدى البلد
nabd app
EN
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمد صبري
AdvertisementS
EN
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري
Advertisements

فن

أغنية "شفت" لـ حاتم فهمي تحقق مليون مشاهدة

الجمعة 17/أبريل/2020 - 05:39 م
حاتم فهمي
حاتم فهمي
Advertisements
محمد نحلة
حقق المطرب حاتم فهمي، نجاحًا كبيرًا بأغنيته الجديدة "شفت" التي طرحها منذ أيام على قناته بموقع الفيديوهات الشهير "يوتيوب" وعلى المتاجر الإلكترونية، والتي عاد بها لجمهوره بعد غياب فترة طويلة. 

وحققت الأغنية حتى الآن أكثر من مليون مشاهدة منذ أن تم طرحها 1 أبريل الجاري، وهي من كلمات وألحان عمر الشربيني، وتوزيع وميكس وماستر لكريم عبدالوهاب، والكليب من إخراج عمر الشربيني، ويظهر حاتم في الكليب بـ"لوك جديد" عليه.

وانتهى المطرب حاتم فهمي من تسجيل أغنية جديدة تحمل اسم "حاجة فيك" والمقرر تصويرها خلال الفترة المقبلة على طريقة الفيديو كليب أو الريليكس فيديو حيث يفاضل بين الفكرتين.

والأغنية من كلمات ربيع السيوفي وتوزيع رامي عبده وألحان عمر الشربيني وتنتمي إلى نوعية الأغاني الرومانسية ، ويقوم حاليًا بتحضير أغنية جديدة في لشهر رمضان الكريم، ويستعد لطرح مجموعة من الأغاني المنفردة الفترة القادمة ويعمل على الألبوم الجديد.
Advertisements

الكلمات المفتاحية

موضوعات متعلقة

عودة أغاني عيد الأم .. محمد رمضان يحقق مليون مشاهدة بـ أمي ملكة.. نور قدرى تعود بـ تاج راسي.. وأمانى السويسى تشدو بـ صوت الأم

نجوم الفن يحتفلون بعيد الأم .. محمد رمضان يطرح أمى ملكة ونور قدرى تعود بـ تاج راسى

حاتم فهمي يطرح أغنية شوفت.. فيديو

موسى يستعد لتصوير كليب ليه تملي بقيادة المخرج حسن السيد

ترشيحاتنا

ظهور جديد لخطيبة تامر عاشور السابقة دارين حلمى

الناس خايفة تخرج من بيوتها.. صدى البلد فى قرية الخفافيش بالقليوبية

أخبار الفن .. إجراء ريهام سعيد عملية جراحية في وجهها .. حلا شيحة بملامح مختلفة: سناني باظت

شطة: الأهلي والزمالك لم يوافقا على النظام المقترح لـ نهائي دوري أبطال أفريقيا

أسعار الدواجن والبيض اليوم الجمعة ١٧-٤-٢٠٢٠

مفاجأة.. الترجي التونسي يسعى لخطف كارتيرون من الزمالك

AdvertisementS

ﺑﺎﻟﺼﻮﺭ

بنطلون جلد النمر.. عبير صبري تتألق بإطلالة كلاسيكية

صحيحة أم مغلوطة.. فيروس ميتر تطبيق مصري للكشف عن شائعات كورونا

نساء من حديد.. أفريقيات حررن بلادهن من الاستعمار .. صور