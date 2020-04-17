أغنية "شفت" لـ حاتم فهمي تحقق مليون مشاهدة

حقق المطرب حاتم فهمي، نجاحًا كبيرًا بأغنيته الجديدة "شفت" التي طرحها منذ أيام على قناته بموقع الفيديوهات الشهير "يوتيوب" وعلى المتاجر الإلكترونية، والتي عاد بها لجمهوره بعد غياب فترة طويلة.





وحققت الأغنية حتى الآن أكثر من مليون مشاهدة منذ أن تم طرحها 1 أبريل الجاري، وهي من كلمات وألحان عمر الشربيني، وتوزيع وميكس وماستر لكريم عبدالوهاب، والكليب من إخراج عمر الشربيني، ويظهر حاتم في الكليب بـ"لوك جديد" عليه.





وانتهى المطرب حاتم فهمي من تسجيل أغنية جديدة تحمل اسم "حاجة فيك" والمقرر تصويرها خلال الفترة المقبلة على طريقة الفيديو كليب أو الريليكس فيديو حيث يفاضل بين الفكرتين.



