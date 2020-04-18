عين شمس في اسبوع ...مدير مستشفيات الجامعة: سوء تصرف تسبب في إصابة 11 بـ كورونا..الطلاب يواصلون حصد جوائز مهرجان إبداع

- آراء خبراء التعليم قبل اجتماع المجلس الأعلى للجامعات حول القرار المتوقع للدراسة
- مدير مستشفيات جامعة عين شمس: سوء تصرف تسبب في إصابة 11 بـ كورونا بأكاديمية القلب
- بالأسماء.. طلاب جامعة عين شمس يواصلون حصد جوائز مهرجان إبداع
- وكيل صيدلة عين شمس: تقدمنا بـ 7 أبحاث في مرحلة التجارب السريرية للقضاء على كورونا
طالب كثير من الطلاب الاكتفاء بعمل بحث بديلا عن الامتحانات خاصة بعد مد تعليق الدراسة أسبوعين دون أن يلتقي المدرس مع الطالب، ومع اقتراب موعد اجتماع المجلس الأعلى للجامعات، المقرر انعقاده غدا السبت كان لابد من سؤال خبراء تعليم هل يكفي الاكتفاء ببحث ؟ وهل التعلم عن بُعد نجح في مصر؟.. خبراء تعليم يجيبون.
قال الدكتور ماجد أبو العينين عميد كلية تربية جامعة عين شمس إن الكلية مستعدة لقرارات المجلس الأعلى للجامعات بشأن الامتحانات عن طريق طريقة غير تقليدية منوها إلى أن وزارة التعليم العالي تسعى دائما لمصلحة الطالب ولا يضار طالب ولكن يوجد عدة خطط بديلة لأي إجراء جديد والكلية مستعدة لهذا في أي وقت.
ومن جانبه قال الدكتور أسامة السيد عميد كلية تربية نوعية جامعة عين شمس أن الكلية قامت برفع أكثر من 98%من المحاضرات وسط تفاعل كبير من الطلاب مضيفا أن الكلية مستعدة دائما لأي قرار يصدر من المجلس الأعلي للجامعات منوها أن يوجد خطط أساسية وأخرى بديلة وهي أن مواعيد الامتحانات ستجري في موعدها حسب قرار المجلس الأعلى للجامعات وهي 29 مايو 2020 ولكن نسعى دائما للحفاظ على الطلاب ومصالحهم.
وأضاف السيد خلال تصريحاته لـ صدي البلد لا يمكن أن يطبق في جميع الكليات بسبب بعض الكليات العملية لابد من حضور الطالب ومناقشته في مشروع تخرجه، منوها أن كلية تربية تقوم بعمل أبحاث طول الفصل الدراسي، ولكن لا بديل عن إجراء امتحانات نهاية الفصل الدراسي لأن الطالب الجامعي هذه المرحلة الاخيرة له في سير العملية التعليمية ، اما ان تنسيق الثانوية العامة اعتقد انه ينخفض إذا كانت الامتحانات في نفس مستويات السنوات الماضية واثقا في قرارات المجلس الأعلى للجامعات التي دائما تصب في مصلحة الطالب.
وأشار عميد كلية تربية نوعية أن الكلية تسعى دائما للحفاظ علي طلابها مشيرا إلى أن طلاب الدراسات العليا يتقلون محاضراتهم باستمرار وبشكل منتظم عن طريق مواقع التواصل الاجتماعي والموقع الرسمي للكلية حيث إن عددهم قليل ويتم متابعتهم بشكل مستمر وعلى تواصل دائم بينهم وبين أساتذة الكلية، موضحا أن موقف طلاب الدراسات العليا من الامتحانات تم تأجيلها الي بعد 30 مايو وهذا ما أقره المجلس الأعلى للجامعات.
قال الدكتور أيمن صالح مدير مستشفيات جامعة عين شمس إنه تم ثبوت إصابة ممرضة تعمل لدي أكاديمية القلب بمستشفيات الجامعة بفيروس كورونا، وتم إجراء تحليل لأكثر من 300 حالة من المخالطين من مرضي ودكاترة وممرضين بالأكاديمية وثبت إيجابية 11 حالة وتم تحويلهم جميعا لمستشفى العزل بالعبور.
وأكد أيمن صالح ل صدي البلد أن الممرضة أساءت التصرف لأنها لم تفصح أنها تعاني من ارتفاع درجة الحرارة منذ 5 أيام، وبلغت في اليوم الأخير أنها تعاني من ارتفاع درجات الحرارةـ تم عزلها علي الفور وتم تحليل لها وثبوت إيجابيتها للفيروس وتم تحليل لأكثر من 300 آخرين علي مدار الثلاثة أيام الماضية وتم ثبوت إصابة 11 آخرين من المرضي وطاقم التمريض.
وأشار إلى أنه يتم إجراءات تعقيم ورش المستشفيات بشكل يومى، وإجراءات تطهير كاملة لأكاديمية القلب
واصل طلاب جامعة عين شمس تفوقهم في مسابقات مهرجان إبداع، الذي تنظمه وزارة الشباب والرياضة لطلاب الجامعات والمعاهد العليا والأكاديميات في عدد من المجالات تحت رعاية الدكتور محمود المتيني رئيس جامعة عين شمس وإشراف الدكتور عبد الفتاح سعود نائب رئيس الجامعة لشئون التعليم والطلاب.
وحصدت الجامعة المركز الأول في الإنشاد الديني الفردي، والذي فاز به الطالب مصطفى محمود الشافعي بكلية التربية النوعية بجائزة قدرها ٢٠ ألف جنيه. بالإضافة إلى المركز الثالث في الإنشاد الديني الجماعي بجائزة قدرها ١٥ألف جنيه.
وضم الفريق الطلاب (محمد خالد عبدالسميع، محمد حمدى محمد، خالد أحمد نور الدين ، مصطفى عبد العظيم مصطفى ، محمود صابر عبدالمنعم بكلية التجارة، يوسف عصام محمد بكلية الحقوق ، عمرخالد سيدعبدالله بكلية الزراعة) كما حصدت الجامعة المركز الثاني في مجال كتابة الرواية بفوز الطالبة شهدان عصام عبد المجيد بكلية الآداب بجائزة قدرها ١٨ ألف جنيه. وفي مجال شعر العامية فازت الطالبة نهال جمال كامل إبراهيم الطالبة بكلية البنات بالمركز الأول بجائزة قدرها ٢٠ ألف جنيه.
كما حصد فريق الفنون الشعبية المركز الثالث على مستوى الجامعات المصرية بجائزة قدرها ٦٣ ألف جنيه، ضم الفريق كل من الطلاب (هيثم محمد علي حسين ، يوسف محمد عبد المجيد ، الطلاب ، مهاب محمد خديوي موسى الطلاب بكلية الزراعة، رغدة سامى محمد عبد الحليم ، حبية يوسف على محمود سليمان ، دينا أشرف محمد سيد ، تقى سعيد عبد الله إسماعيل، هند جمال محمود البنا ، لما وليد قاسم عبد الوهاب أحمد ، أحمد محمد أنور عبد الكريم، مريم جبريل منصور على الطلاب بكلية الآداب ، والطلاب أحمد سراج الدين محفوظ عبد الباقي ، محمد نزيه رفاعي محمد حسن،محمد خالد محمد بحيري، كرستيان رزق نتيج عزيز، نورهان فتحي عبد الجواد السيد الطلاب بكلية التجارة ، عمار عاطف طعيمة محمد ستين بكلية الحاسبات و المعلومات).
كما فاز الكابتن حسام المنسي بجائزة قدرها ٥ آلاف جنيه كأفضل مدرب فنون شعبية. هذا إلي جانب فوز الجامعة بالمراكز الأولى في الإبداع العلمي و العزف و الموسيقى، فضلا عن المركز الثالث في النحت ، وبذلك يبلغ مجموع جوائز طلاب جامعة عين شمس حتى الآن ٢٩٤ ألف جنيه، وذلك لحين إعلان نتائج مسابقات المسرح والأفلام القصيرة.
هذا وأشاد أ.د محمود المتيني بجهود قطاع التعليم و الطلاب تحت إشراف أ.د. عبد الفتاح سعود، وكذلك جهود أ.د. تامر راضي مستشار نائب رئيس الجامعة لشئون التعليم والطلاب و أ. محمد الشرقاوي القائم بعمل مدير عام الإدارة العامة لرعاية الشباب
قال الدكتور خالد أبو شنب وكيل كلية الصيدلة جامعة عين شمس لشئون الدراسات العليا والبحوث أستاذ الميكروبيولوجي والمناعة ان التجارب السريرية هي دراسات لأبحاث تُجرى على مصابين وتقوم هذه الأبحاث بدراسة إن كان استخدام علاج هذه الدراسات إلى إيجاد طرق عديدة لمنع أو تشخيص.
وأضاف خلال تصريحاته لـ "صدى البلد" ان جامعة عين شمس تسعى للوصول الي مصل للقضاء على فيروس كورونا المستجد وان الجامعة في المرحلة الاولي من التجارب السريرية بالاشتراك مع كليات الهندسة والصيدلة والطب والعلوم حيث ان موافقة لجنة أخلاقيات البحث العلمي بجامعة عين شمس على 7 أبحاث في مرحلة التجارب السريرية، في إطار الجهود المبذولة لمكافحة فيروس كورونا المستجد.
وأكد أنه يوجد بعض الأدوية التي أثبتت نتائج ايجابية واعدة التي تحتوي على فوسفات الكلوروكين التي كانت تستخدم في مرض الملاريا سابقا في مصر، مشيرا أن الصين بالفعل استخدمت هذه المادة ضد فيروس كورونا المستجد.
وأشار الي أن عددا كبيرا من المصابين بالفيروس، بلغ أكثر من 70% ثبت عليهم إيجابية العلاج بشكل فعال وتم شفائهم، لذلك فإن بعض الدول مثل فرنسا وإيطاليا وانجلترا وأمريكا بدأت بالفعل في تصنعيها.
وأشار أبو شنب إلى ان هناك مؤشرات إيجابية للتخلص من الفيروس القاتل، مشددا على ضرورة غسل اليدين بانتظام، وتغطية الفم والأنف عند السعال والعطس، وطهي اللحوم والبيض جيدًا، إضافة إلى تجنب مخالطة أي شخص تبدو عليه أعراض الإصابة بمرض تنفسي، مثل السعال والعطس والالتزام بالمنزل خلال الأيام القادمة حتى ننجو من هذا الوباء.