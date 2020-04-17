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ثقافة

الفائزة بجائزة الشيخ زايد تتقاسمها مع الأطفال المحرومين من الفرح

الجمعة 17/أبريل/2020 - 07:02 م
صدى البلد
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جمال الشرقاوي

قالت الكاتبة ابتسام بركات الفائزة بجائزة الشيخ زايد للكتاب، عن فرع أدب الطفل والناشئة: "أتقاسم هذا الفوز مع جميع أطفال العالم، وخصوصًا الأطفال المحرومين من الفرح علّه أن يخفف من آلامهم وتروى نفوسهم بالأفراح ويروون قصصهم للإنسانية".


وكانت قد أقامت "جائزة الشيخ زايد للكتاب" حفلها الافتراضي التكريمي للفائزين في دورتها الرابعة عشرة لعام 2019 – 2020، من خلال بث مباشر على قناة الجائزة على يوتيوب.


وتُمنح جائزة الشيخ زايد للكتاب، التي تحظى برعاية ودعم من صاحب السمو الشيخ محمد بن زايد آلِ نهيان ولي عهد أبوظبي نائب القائد الأعلى للقوات المسلحة، لصناع الثقافة والمفكرين والمبدعين والناشرين، لمساهماتهم في مجالات التنمية والتأليف والترجمة في العلوم الإنسانية ذات الأثر الواضح في إثراء الأدب والثقافة العربية. 

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