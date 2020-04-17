AdvertisementS
AdvertisementS

ﻣﻮﻗﻊ ﺻﺪﻱ اﻟﺒﻠﺪ

صدى البلد
nabd app
EN
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمد صبري
AdvertisementS
EN
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري
Advertisements

محافظات

محافظ بورسعيد يتابع العمل في تطوير المنطقة المحيطة بحديقة فريال.. صور

الجمعة 17/أبريل/2020 - 05:39 م
محافظ بورسعيد يتابع
محافظ بورسعيد يتابع العمل
Advertisements
كتب محمد الغزاوى
قام اللواء عادل الغضبان ، محافظ بورسعيد اليوم الجمعة، بجولة تفقدية لمتابعة سير العمل في أعمال رصف وتطوير المنطقة المحيطة  لحديقة فريال بنطاق حى الشرق، رافقه خلالها المهندس عمرو عثمان نائب محافظ بورسعيد والعميد نعمان محمد رئيس حي الشرق.

وتابع المحافظ آخر التطورات فى تنفيذ أعمال التطوير الجارية  بمحيط الحديقة من أعمال الرصف ورفع الكفاءة، مشددا على أن تكون الأعمال  مقامة على أحدث النظم ومراعاة الشكل الجمالي والحضاري لتتواكب مع الأعمال الجارية بالحديقة، والتى تأتى ضمن مبادرة حدائق بلا أسوار التى أطلقتها محافظة بورسعيد.

وأكد محافظ بورسعيد أن حديقة فريال تعتبر ذات أهمية خاصة نظرا لتاريخها العريق، ولابد من تطويرها على أعلى مستوى لتجسيد التاريخ والحضارة والتطور والرقى.

وأشار اللواء عادل الغضبان إلى أن مبادرة حدائق بلا أسوار تعتبر من أفضل المبادرات الخدمية التى تم تنفيذها لخدمة أهالى المحافظة عامة وإظهار الشكل الجمالى والحضارى للمدينة، وذلك ضمن خطة الدولة للارتقاء بالمناطق الخدمية والحيوية، وتقديم أفضل الخدمات  للمواطن بالمحافظة، وشدد على ضرورة الانتهاء من الأعمال طبقا للجدول الزمنى المحدد.

يذكر أن أعمال التطوير بحديقة فريال ستشمل وجود مسرح ومسجد على الطراز الأندلسى وأماكن جلوس خاصة  لكبار السن و٣ منصات للاحتفالات وأعمدة ديكورية ، وذلك فى إطار الحرص على تحقيق رواج ونشاط تجارى بشكل أكبر بنطاق المنطقة.
محافظ بورسعيد يتابع العمل في تطوير المنطقة المحيطة بحديقة فريال.. صور
محافظ بورسعيد يتابع العمل في تطوير المنطقة المحيطة بحديقة فريال.. صور
محافظ بورسعيد يتابع العمل في تطوير المنطقة المحيطة بحديقة فريال.. صور
محافظ بورسعيد يتابع العمل في تطوير المنطقة المحيطة بحديقة فريال.. صور
محافظ بورسعيد يتابع العمل في تطوير المنطقة المحيطة بحديقة فريال.. صور
Advertisements

الكلمات المفتاحية

موضوعات متعلقة

محافظ بورسعيد يوجه برفع كفاءة المنطقة المحيطة بمجمع بورفؤاد الإسلامي

محافظ بورسعيد يشيد بمعدلات الإنجاز بمشروع تطوير محور عاطف السادات.. صور

محافظ بورسعيد يتفقد سير الأعمال القائمة بحديقة فريال

الغضبان يتابع سير العمل لمحطة صرف صحي ضواحي بورسعيد

ضمن مبادرة حدائق بلا أسوار.. تطوير حديقة فريال الشهيرة في بورسعيد

محافظ بورسعيد يتابع آخر الأعمال الجارية بشارع عاطف السادات

ترشيحاتنا

بعد تشخيص إصابته بورم في المخ.. كورونا يزيد معاناة طفل عمره 4 أعوام.. لهذا السبب

هل الطب البديل يقتل كورونا؟.. مناشدة عاجلة من الصحة العالمية تكشف الحقيقة.. فيديو

قلق داخل ليفربول بشأن مستقبل محمد صلاح

بشرى نبوية لمنسوبي القطاعين الصحي والأمن.. تعرف عليها

السعودية تعلن حظر التجول الشامل بمحافظتي صامطة والداير

10 ملايين إصابة كورونا فى أفريقيا.. الصحة العالمية تصدم الجمهور بشأن القارة السمراء

AdvertisementS

ﺑﺎﻟﺼﻮﺭ

بنطلون جلد النمر.. عبير صبري تتألق بإطلالة كلاسيكية

صحيحة أم مغلوطة.. فيروس ميتر تطبيق مصري للكشف عن شائعات كورونا

نساء من حديد.. أفريقيات حررن بلادهن من الاستعمار .. صور