محافظ بورسعيد يتابع العمل في تطوير المنطقة المحيطة بحديقة فريال.. صور

قام اللواء عادل الغضبان ، محافظ بورسعيد اليوم الجمعة، بجولة تفقدية لمتابعة سير العمل في أعمال رصف وتطوير المنطقة المحيطة لحديقة فريال بنطاق حى الشرق، رافقه خلالها المهندس عمرو عثمان نائب محافظ بورسعيد والعميد نعمان محمد رئيس حي الشرق.





وتابع المحافظ آخر التطورات فى تنفيذ أعمال التطوير الجارية بمحيط الحديقة من أعمال الرصف ورفع الكفاءة، مشددا على أن تكون الأعمال مقامة على أحدث النظم ومراعاة الشكل الجمالي والحضاري لتتواكب مع الأعمال الجارية بالحديقة، والتى تأتى ضمن مبادرة حدائق بلا أسوار التى أطلقتها محافظة بورسعيد.





وأكد محافظ بورسعيد أن حديقة فريال تعتبر ذات أهمية خاصة نظرا لتاريخها العريق، ولابد من تطويرها على أعلى مستوى لتجسيد التاريخ والحضارة والتطور والرقى.





وأشار اللواء عادل الغضبان إلى أن مبادرة حدائق بلا أسوار تعتبر من أفضل المبادرات الخدمية التى تم تنفيذها لخدمة أهالى المحافظة عامة وإظهار الشكل الجمالى والحضارى للمدينة، وذلك ضمن خطة الدولة للارتقاء بالمناطق الخدمية والحيوية، وتقديم أفضل الخدمات للمواطن بالمحافظة، وشدد على ضرورة الانتهاء من الأعمال طبقا للجدول الزمنى المحدد.



