فريدة عثمان: أشكر الرئيس السيسي لإتاحته الفرصة لنا للعودة لأهالينا.. فيديو

وظهرت فريدة في فيديو بعد انتهاء فترة الحجر الصحي، قالت فيه: "أود أن أتوجه بالشكر لسيادة الرئيس عبدالفتاح السيسي، والحكومة، لإتاحتهم الفرصة لنا للعودة لأهالينا، تم توفير كل شيء لنا أثناء قضائنا لفترة الحجر الصحي في مرسى علم."

وكانت فريدة عثمان نجمة منتخب مصر للسباحة، قد غادرت الحجر الصحي بمرسى علم، بعد 14 يوما قضتها في المدينة، عقب عودتها من الولايات المتحدة الأمريكية.





ونشرت فريدة، اليوم الجمعة على صفحتها الرسمية بموقع التواصل الاجتماعي "فيسبوك" صورة لها مع والديها بمنزلهم، معربة عن سعادتها

بالعودة وهي في صحة وسلامة.





كانت فريدة، قد دخلت الحجر الصحي برفقة عدد من لاعبي منتخب مصر للسباحة، الذين كانوا متواجدين في الولايات المتحدة، كإجراء احترازي للحد من انتشار فيروس كورونا، في إطار خطة عودة المصريين العالقين بالخارج.