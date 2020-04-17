صلاح عبية: تصدرت المراكز الأولى بكل المراحل التعليمية.. فيديو

قال الدكتور صلاح عبية، مدير مركز الفوتونات والمواد الذكية بمدينة زويل للعلوم والتكنولوجيا، إن والديه نجحا فى غرس مبادئ الأخلاق وأسس التربية الصحيحة عن طريق الأفعال وليس الكلام فقط.





ولفت الدكتور صلاح عبية، خلال تقرير خاص مع الإعلامي أيمن عدلى ببرنامج "أخبار مصر" المذاع على التلفزيون المصري، إلى أنه كل من تعامل معه بعد سفره لانحلترا أثنى على أخلاقه وحسن خلقه والتى كان يعود الفضل فيها لوالديه.





وأشار الدكتور صلاح عبية، إلى أن تعلق بوالدته شديدأ منذ طفولته وكانت تهتم بأدق تفاصيل اهتماماته وبعد وفاتها تولت زوجته هذه المهمة وحتى الآن تفعل زوجى ما بوسعها من الجهد حتى يوفران لى الوقت للاستذكار وتحصيل العلم.





وأوضح الدكتور صلاح عبية، أن أساتذته فى مراحل التعليم المختلفة كانوا يحفزونه على تحصيل العلم ومواصلة الجهد للوصول لأعلى مراتب العلم.





وتابع الدكتور صلاح عبية، مدير مركز الفوتونات والمواد الذكية بمدينة زويل للعلوم والتكنولوجيا، أنه دوام على المركز الأولى فى كافة مراحل تعليمه.