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فن

سعيد طرابيك يجتاح جوجل.. اِعرف فارق العمر الصادم بينه وبين أرملته

الجمعة 17/أبريل/2020 - 05:44 م
سعيد طرابيك وزوجته
سعيد طرابيك وزوجته سارة طارق
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سعيد فراج
تصدر الفنان الراحل سعيد طرابيك، مؤشرات البحث على موقع جوجل، بالتزامن مع ذكرى ميلاده التي توافق اليوم الجمعة 17 أبريل، إذ ولد في مثل هذا اليوم عام 1941، ورحل في 15 نوفمبر عام 2015. 

وأثار سعيد طرابيك، جدل الجمهور قبل وفاته بسبب زواجه من ممثلة شابة تدعى سارة طارق، التي كانت تصغره بعشرات السنوات، ولكنها خرجت تدافع عن نفسها مشيرة إلى أنهما تزوجا بعد قصة حب كبيرة. 

وأثارت قصة زواج الفنان الراحل سعيد طرابيك بالفنانة الشابة سارة طارق جدلا واسعا انتهت برحيل الفنان الكبير الذى لقب بالضاحك الباكى بعد تعرضه إلى أزمة قلبية نقل إثرها الى المستشفى، أكد الأطباء المعالجون له أنه يحتاج إلى دعامتين على وجه السرعة لاستقرار حالته الصحية. 

ولم يهنأ لحظة واحدة سعيد طرابيك منذ زواجه من سارة طارق؛ حيث تعرض إلى العديد من الهجمات الشرسة والخلافات بينه وبين أكثر من جهة الأولى كانت مع الجمهور الذى فتح عليه النار وسخروا منه ومن زيجته الأخيرة؛ حيث كان يكبرها بأكثر من 40 عاما أما الهجمة الثانية فكانت من زوجتة الأولى التى بدأت تستخدم كل الوسائل للضغط عليه وإجباره على الطلاق من زوجته الثانية ووصل الحد بينهما إلى ساحات القضاء، حيث رفعت قضية ضده وطالبته بنفقة خاصة لها ولنجلها يوسف. 

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