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التعليم العالي في اسبوع.. تعيين 6 رؤساء إدارات مركزية بأكاديمية البحث العلمي.. توزيع 20 كابينة تعقيم كاملة على المستشفيات الجامعية

الجمعة 17/أبريل/2020 - 07:00 م
وزارة التعليم العالي
وزارة التعليم العالي والبحث العلمي
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نهلة الشربيني
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شهدت وزارة التعليم العالي والبحث العلمي، الأسبوع الماضي، العديد من الأحداث المهمة التي كان أبرزها توزيع 20 كابينة تعقيم كاملة على المستشفيات الجامعية، وتعيين 6 رؤساء إدارات مركزية بأكاديمية البحث العلمي.


 أعلن الدكتور  توزيع 20 كابينة تعقيم كاملة على المستشفيات الجامعية، بهدف تعقيم جميع المترددين على هذه المستشفيات، وحماية الفرق الطبية وجميع العاملين بالمستشفيات الجامعية من أخطار الإصابة بفيروس كورونا، مؤكدًا أنه من المخطط توفير كبائن تعقيم أخرى لتزويد كافة المستشفيات الجامعية.


وأشار الوزير إلى أن هذا يأتي استكمالًا للإجراءات الاحترازية والوقائية التي اتخذتها الوزارة لمواجهة انتشار فيروس كورونا المستجد بكل دقة وحزم، وتنفيذًا لتوجيهات القيادة السياسية بالحفاظ على الصحة العامة والحد من انتشار فيروس كورونا.


أعلن د. خالد عبدالغفار وزير التعليم العالي والبحث العلمي رئيس اللجنة الوطنية المصرية لليونسكو، عن إطلاق منظمة العالم الإسلامي للتربية والعلوم والثقافة (إيسيسكو) جائزة الإيسيسكو للأفلام القصيرة ضمن مبادرتها (الثقافة عن بعد) داخل (بيت الإيسيسكو للأفلام القصيرة).


وأشارت المنظمة إلى أن الهدف من إطلاق هذه الجائزة هو تحفيز الإبداع واكتشاف المواهب، ونشر ثقافة السلام، وتشجيع الإنتاج السينمائى، وتكوين مكتبة الإيسيسكو الرقمية للأفلام القصيرة.
 
بينما أعلنت وزارة التعليم العالي والبحث العلمي، عن إطلاق مبادرة "خليك مستعد"، لأطباء الامتياز وطلاب كليات الطب بالجامعات المصرية، من أجل تكوين خط دفاع ثان للجيش الأبيض، لمواجهة فيروس كورونا المستجد، ولكي يكونوا جاهزين لأي تكليف لدعم القطاع الصحي، ولدعم الدولة في القضاء على هذه الجائحة التي انتشرت في العديد من دول العالم.


وبدأت العديد من كليات الطب في تطبيق المبادرة من خلال تدريب عدد من أطباء الامتياز وطلاب السنوات النهائية المتطوعين، على كيفية التعامل مع مرضى فيروس كورونا، وذلك بعد توفير جميع وسائل الأمان والوقاية للطلاب، وتقديم شرح عملي من أساتذة كليات الطب بمختلف التخصصات، عن كيفية عزل حالات الاشتباه بالإصابة بالفيروس، وكيفية عزلهم منزليا بطريقة آمنة، والتدرب على طرق الوقاية ومنع انتقال العدوى بين المرضى وأعضاء الفريق الطبي داخل المستشفيات، وكيفية سحب العينة من المريض لتحليلها في المعمل بطريقة سليمة، بجانب التدرب على استخدام أجهزة التنفس الصناعي.


وفي سياق آخر أصدر رئيس مجلس الوزراء د. مصطفى مدبولى، قرارات بتعيين 6 رؤساء إدارات مركزية بأكاديمية البحث العلمى والتكنولوجيا، وهم الأستاذ طارق غالي، رئيس الإدارة المركزية للشئون المالية والإدارية، د.منى يحي، رئيس الإدارة المركزية لمكتب براءات الاختراع، المهندسة أمل أبو العباس، رئيس الإدارة المركزية لشئون المجالس النوعية والدراسات المستقبلية.


كما أقر تعيين الأستاذ أسامة أبو الفتوح، رئيس الإدارة المركزية للثقافة العلمية، د. أمل عاشور، رئيس الإدارة المركزية للمشروعات القومية، والأستاذة هالة الأحمدي، رئيس الإدارة المركزية لجهاز تنمية الابتكار والاختراع.
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