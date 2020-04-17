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صلاح عبية: التقدم العلمي أثبت عدم اقتصاره على الدول العظمى.. فيديو

الجمعة 17/أبريل/2020 - 06:02 م
صلاح عبية
صلاح عبية
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شيرين عادل
قال الدكتور صلاح عبية، مدير  مركز الفوتونات والمواد الذكية بمدينة زويل للعلوم والتكنولوجيا، إن العالم عندما يمتلك معرفة وعلم كبير يقترب من فهم وتفسير آيات القرآن التى فسرت كافة الظواهر العلمية.

وأكد الدكتور صلاح عبية، خلال تقرير خاص  مع الاعلامى أيمن عدلى ببرنامج أخبار مصر" المذاع على التليفزيون المصري، أن العلم أساس التقدم العلمى فى كافة الشعوب المتقدمة وبناء الأمم.

وأشار الدكتور صلاح عبية،  إلى أن التقدم العلمى أثبت على مدى 30 عاما الماضية بعدم اقتصاره على دول عظمى معينة، لافتا إلى أن هناك دولا خالفت كافة التوقعات وأحرزت من التقدم العلمى مراتب متقدمة. 

وأوضح الدكتور  صلاح عبية، أن التعليم الجيد هو السلاح الوحيد الذى يخلف وراءه أجيال قادرة على صياغة منظومات ترعى العلم والتكنولوجيا.

وتابع الدكتور صلاح عبية، مدير  مركز الفوتونات والمواد الذكية بمدينة زويل للعلوم والتكنولوجيا، أن مصطلح ضرب الحظ "الفهلوة  " فى العلم ليس له وجود  وإنما المسلك الوحيد لتقدم الشعوب هو المسلك العلمى.
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