بعد انتهاء عملهم بمستشفى العزل.. كيف وجه أهالي بلطيم التحية لجيش مصر الأبيض.. فيديو

حرص عدد من أهالي مدينة بلطيم بمحافظة كفر الشيخ، اليوم، على إظهار الامتنان والتقدير للفريق الطبي بمستشفى عزل بلطيم، الذي أنهى فترة عمله داخل المستشفى لمدة "14 يومًا"، بالتصفيق الحار وتوجيه الشكر على جهودهم المضنية والمبذولة.





وفوجئ الأطباء وهيئة التمريض أثناء تواجدهم بمعسكر الطلائع والشباب بمصيف بلطيم قبل مغادرتهم لمنازلهم، بوجود عدد من المواطنين يوجهون لهم التحية، وسط هتافات " شكرًا لكم .. وتحيا مصر".





وظهرت محبة الأهالي وتقديرهم للأطباء، وهيئة التمريض والهيئة المعاونة، من خلال التصفيق الحار، وعبارات الإشادة، على أنغام أغنية الفنان حسن شاكوش "جيشنا الأبيض .. قلبه أبيض.. لينا حد بيداوينا.. كل دولة ليها جيشها .. واحنا لينا ألف جيش".





وقال نبيل قطاطو، من أبناء بلطيم، لـ"صدى البلد"، كل التحية والاحترام والتقدير لجيش مصر الأبيض العظيم على كل ما يبذلونه في تخفيف آلام وأوجاع المرضي، ومحاربة وباء كورونا، وسهرهم الليالي حرصًا على راحة وشفاء المرضى.