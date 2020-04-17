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برلمان

%5 فائدة.. مفاجأة برلمانية بشأن منح الفلاح قروضا ميسرة.. تفاصيل

الجمعة 17/أبريل/2020 - 06:01 م
قروض ميسرة بفائدة
قروض ميسرة بفائدة 5%
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حسن رضوان
أعلن عمرو الجوهرى عضو لجنة الشئون الاقتصادية بمجلس النواب، إنه تقدم باقتراح برغبة للدكتور على عبد العال، رئيس مجلس النواب، لتوجيه لرئيس الحكومة والبنك المركزى، بشأن إطلاق مبادرة للفلاح المصرى بقروض ميسرة بفائدة 5% فقط.

وقال "الجوهرى" فى تصريحات خاصة لـ"صدى البلد"، إن الفلاح المصرى عمود الاقتصاد القومي للدولة فهو الذي يستطيع أن يجعل الدولة تكتفى ذاتيًا من المحاصيل الزراعية أو العكس ولذلك ينبغى أن تقدم له التسهيلات اللازمة حتى يستطيع مواجهة الظروف المعيشية فضلا عن زيادة الإنتاج.

وأكد: أن الازمة التى تقف عائقا أمام كل فلاح احتياجه للمال وذلك يقوم ببيع المحصول بثمن بخس حتى يستطيع ان يسد احتياجاته المعيشية.

وأشار النائب الى ضرورة أن يقوم البنك المركزي بتوفير قروض ميسرة للفلاحين يستطيع ان يوفر احتياجاته ويزود الرقعة الزراعية، لصالح الاقتصاد والدولة من خلال الوصول الى الإكتفاء الذاتى من المحاصيل الأساسية وغيرها.
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