كيف نستفيد من محنة كورونا؟.. وماذا يحدث إن لم نرجع إلى الله؟ .. على جمعة يجيب

قال الدكتور على جمعة، مفتي الجمهورية السابق، عضو هيئة كبار العلماء، إن كل ما يفعله الله رحمة وخير، حتى لو بدأ فيه شيء من ضياع أو خسارة أو فقد أو مصيبة، لكن الله يريد منا في النهاية أن نتغير للأفضل لننال محبته ورضاه.





واستشهد "جمعة " خلال برنامجه "لقاء الجمعة"، المذاع على قنوات cbc ، dmc بقوله - تعالى-:"وَلَنُذِيقَنَّهُمْ مِنَ الْعَذَابِ الأَدْنَى دُونَ الْعَذَابِ الأَكْبَرِ لَعَلَّهُمْ يَرْجِعُونَ"، (سورة السجدة: الآية 21).







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وأوضح عضو هيئة كبار العلماء أننا نريد أن نفهم كيف نتصرف ونخرج ونعلي من مصالحنا، و أن نفهم كيف نضع برنامجا لتنمية الإنسان بعد البلاءات والمحن، وكيف نحول هذه المحن إلى منح وعطايا ربانية، وأن نفهم كيف نستفيد من المحنة لنرجع ويرضى الله عنا.







وأضاف المفتى السابق أن ما نحن فيه من ابتلاء يجعلنا نعود إلى الله- عز وكل- فيكفر ذنوبنا ويرفع درجاتنا، منوهًا: إذا لم نرجع إلى الله فلا فائدة فينا وكأننا لا نتعلم من إشارات الله لنا، ولا نتعلم من فعل الله فينا".

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في سياق متصل، نبه الدكتور على جمعة، مفتي الجمهورية السابق، عضو هيئة كبار العلماء، أننا إذا استهنا بالإجراءات الإحترازية ضد فيروس كورونا وتركنا أنفسنا لهوانا؛ وقعنا في الضرر الأبلغ والأشد الذي يصعب التعامل منه وربما لا يمكن، مما يجعلنا في خسارة لن تعوضها البشرية أبدًا.





وأضاف " جمعة" خلال برنامجه " لقاء الجمعة" المذاع على قنوات cbc، dmc أن هذه الإجراءات صحيحة ولابد منها شرعيًا و منطقيًا وحياتيًا، وتنفيذها مسؤولية في رقبة كل واحد منا حتي نمنع هذا البلاء عن الانتشار في الأرض؛ فنكون من المعمرين لا من المفسدين.







وأفاد عضو هيئة كبار العلماء أنه ينبغي لنا أن نأخذ بالأسباب لرفع هذا الدعاء بجانب اللجواء إلى الله في الليل والنهار بالدعاء لرفع هذا الوباء ومن لم يستطع المداوامة لا يتوقف وإن قل دعاؤءه؛ فأحب الأعمال إلى الله - تعالى- أدومها وإن قل.





ونوه المفتي السابق أنه روى عن النعمان بن بشير – رضي الله عنه- عن النبي - صلى الله عليه وسلم- أنه قال: «إن الدعاء هو العبادة»، رواه الأربعة، لافتًا أنه في حديث أنس – رضي الله عنه- مرفوعًا بلفظ: «الدعاء مخُّ العبادة».







وتابع أن رسول الله- صلى الله عليه وسلم- وهو سيد الخلق كان يأخذ بالأسباب فعندما خرج في معركة أحد ارتدي درعًا من الإمام والخلف، والله - سبحانه وتعالى-:" يَا أَيُّهَا الرَّسُولُ بَلِّغْ مَا أُنزِلَ إِلَيْكَ مِن رَّبِّكَ ۖ وَإِن لَّمْ تَفْعَلْ فَمَا بَلَّغْتَ رِسَالَتَهُ ۚ وَاللَّهُ يَعْصِمُكَ مِنَ النَّاسِ"، ( سورة المائدة: الآية 119).







وواصل: كما يجب علينا أن نثق في التحليل السليم لأسباب الحد من هذا المرض، مستشهدًا بقوله - تعالى-: " ووَلَا تَقْفُ مَا لَيْسَ لَكَ بِهِ عِلْمٌ ۚ إِنَّ السَّمْعَ وَالْبَصَرَ وَالْفُؤَادَ كُلُّ أُولَٰئِكَ كَانَ عَنْهُ مَسْئُولًا"، ( سورة الإسراء: الآية 36).

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نصائح على جمعه لتجنب الملل من الطاعة في رمضان

ورد سؤال الدكتور علي جمعة، مفتي الجمهورية السابق، عبر صفحته الرسمية يقول: "كيف نقي أنفسنا من الملل في العبادة في رمضان؟".





ورد جمعة: "هذا الدين متين فتوغل فيه برفق، بمعنى أنه يجب عليك ألا تراكم العبادات على نفسك في العشر الأوئل من رمضان حتى تمل ولكن عليك أن تصوم وتصلي وتذكر وتقرأ القرآن ولكن لا تجعل كل الوقت هكذا، بمعنى لا تظل من الصباح إلى المغرب تقرأ القرآن ولا يصح أن تظل تصلي من وقت العشاء حتى الفجر مثلا، فهذا التصرف يجعلك تمل من العبادة لأنك وضعت نفسك تحت ضغط مستمر، ولكن يجب أن تكون العبادة على قدر طاقتك، ولكن عليك بتقسيم الوقت بعضه للصلاة وبعضه للذكر وبعضه لقراءة القرآن وبعضه للترويح عن النفس بشيء مفيد وليس معصية تضيع ثواب ما فعلت طوال اليوم من طاعة وهكذا".





وأضاف جمعة، في معرض إجابته، مستشهدا بحديث النبي - صلى الله عليه وسلم-: "وليعبد أحدكم ربه طاقته، فإن الله لا يمل حتى تملوا"، فالله عز وجل منزه عن صفة الملل ولكن العبد يمل من المجهود الزائد الذي كلف به جسده فجأة.





وأفاد: "لذلك نصحنا مرارا وتكرارا فور دخول شهر شعبان يجب أن ندرب أنفسنا على الصيام وقراءة القرآن والأذكار ولو بالشيء البسيط حتى إذا جاء رمضان لا نمل ولا نكل من الطاعة".





واستدل أيضا بما جاء في حديث النبي مع زينب بنت جحش، وكانت عابدة تقضي معظم وقتها في العبادة، وذات يوم دخل النبي عليها فوجدها علقت حبلا تستند عليه إذا تعبت أثناء العبادة أو عندما تشعر بأن قدمها لا تتحملها، فقال لها: "فليعبد أحدكم ربه قدر طاقته فإن الله لا يمل حتى تملوا".



