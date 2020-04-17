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فن

سيارة وطقم ذهب .. قصة الزيجة الأخيرة لـ سعيد طرابيك

الجمعة 17/أبريل/2020 - 06:21 م
سعيد طرابيك وزوجته
سعيد طرابيك وزوجته سارة طارق
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سعيد فراج
تصدر الفنان الراحل سعيد طرابيك، مؤشرات البحث على موقع جوجل، بالتزامن مع ذكرى ميلاده التي توافق اليوم الجمعة 17 أبريل، إذ ولد في مثل هذا اليوم عام 1941، ورحل في 15 نوفمبر عام 2015. 

وتعد زيجة سعيد طرابيك الأخيرة من الفنانة الشابة سارة طارق، أشهر ما حدث في حياته بسبب حالة الجدل التي فُرضت بعدها واستمرت لفترة طويلة حتى بعد وفاته. 

ولم يهنأ لحظة واحدة سعيد طرابيك منذ زواجه من سارة طارق؛ حيث تعرض إلى العديد من الهجمات الشرسة والخلافات بينه وبين أكثر من جهة الأولى كانت مع الجمهور الذى فتح عليه النار وسخروا منه ومن زيجته الأخيرة؛ حيث كان يكبرها بأكثر من 40 عاما أما الهجمة الثانية فكانت من زوجتة الأولى التى بدأت تستخدم كل الوسائل للضغط عليه وإجباره على الطلاق من زوجته الثانية ووصل الحد بينهما إلى ساحات القضاء، حيث رفعت قضية ضده وطالبته بنفقة خاصة لها ولنجلها يوسف. 

وبرغم من الأزمات الأسرية التى تعرض لها سعيد طرابيك، منذ زواجه من سارة إلا أنه قدم لها العديد من الهدايا والتى تسببت فى نفس الوقت من توتر زيادة الاحتقان لدى زوجته الأولى حيث قام طرابيك بشراء سيارة " كيا " موديل 2015 لزوجته الثانية و" طقم ذهب "

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