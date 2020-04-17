شاهد.. شيخ يؤدي خطبة الجمعة من فوق سطح منزله بسبب فيروس كورونا

قالت وسائل إعلام إسرائيلية، اليوم الجمعة، إنه في ضوء ارتفاع عدد مرضى كورونا في المدن والبلدات العربية، قدم الشيخ هاشم عبد الرحمن رئيس بلدية أم الفحم سابقًا، ورئيس لجنة المراقبة في لجنة الحج والعمرة، خطبة الجمعة، من على سطح منزله في مدينة أم الفحم، في ظل استمرار اغلاق المساجد وأماكن العبادة.





وأشارت هيئة البث الإسرائيلية إلى أن عبدالرحمن تطرق خلال الخطبة إلى حلول شهر رمضان المبارك وما يحمله من معانٍ ورسائل دينية وإنسانية سامية، مطالبا الجميع بأداء الصلاة والعبادات في البيوت فقط، والانصياع للتوجيهات الصادرة بشأن مواجهة فيروس كورونا.





وأم الفحم وكما يدعوها أهلها أيضا "أم النور"، هي مدينة عربية تقع شمال فلسطين التاريخية في منطقة المثلث وتحديدا الشمالي منه، ضمن منطقة حيفا الإسرائيلية. تبعد عن مدينة القدس حوالي 120 كم شمالًا. سلمت لإسرائيل عام 1949 بموجب اتفاقية الهدنة مع الأردن أو ما يعرف "باتفاقية رودوس"، دخلتها القوات الإسرائيلية في 20 مايو عام 1949؛ وبقي أهلها فيها ولم يهجروها.





و تُعتبر أم الفحم اليوم ثالث كبرى المدن العربية داخل الخط الأخضر بعد مدينتي الناصرة ورهط من حيثُ عدد السكان.



