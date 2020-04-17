سكان شارع الجامع بولاق الدكرور يشكون من غرق الشارع في مياه الصرف الصحي

أرسل القارئ إسلام محمد يوسف، المقيم في شارع الجامع البحرى من شارع همفرس ببولاق الدكرور محافظة الجيزة، شكواه لخدمة بين الناس بموقع "صدى البلد" متضررا من غرق الشارع بمياه الصرف الصحى.
وقال يوسف في شكواه نحن سكان شارع الجامع البحرى ببولاق الدكرور بمحافظة الجيزة، نعاني من غرق الشارع بمياه الصرف الصحي مما تسببت فى نشر الرائحة الكريهة والحشرات الضارة المحملة بالأمراض والميكروبات فضلا عن المتاعب الصحية التى أصابت الأهالى بسبب الرائحة الكريهة.
وطالب المسئولين بسرعة حل هذه المشكلة رأفة بأهالي المنطقة.
للتواصل مع مقدم الشكوى: 01223866416
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