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حوادث

ضبط 3 أشخاص قتلوا سائق توك توك وألقوا جثته بالمياه في ميت غمر

الجمعة 17/أبريل/2020 - 07:44 م
جثة
جثة
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همت الحسينى
تمكن ضباط مباحث مركز شرطة ميت غمر  من ضبط  ثلاثة  أشخاص قتلوا سائق توك توك والقوا بجثته بمياه مجرى مائى بميت يعيش بالدقهلية. 

تلقى اللواء فاضل عمار مدير أمن الدقهلية اخطارا من اللواء سيد سلطان مدير المباحث الجنائية يفيد بورود بلاغ لمأمور مركز شرطة ميت غمر بعثور عدد من اهالى قرية  ميت يعيش على جثة شخص في مجري مائي بالقرية.

وبانتقال ضباط المباحث برئاسة الرائد احمد فريدلمكان البلاغ وبالفحص تبين أن الجثة لطفل يدعى علي محمد السعيد موسي ١٥ سنة سائق توك توك ومقيم صهرجت  الكبرى ومبلغ باختفائه بالتوك توك الخاص به.

وبتشكيل فريق بث تبين أن وراء الواقعة ثلاثة أشخاص قاموا باستدراجه لتوصيلهم الى قرية ميت يعيش وعندما حاولوا سرقة التوك توك وتليفونه المحمول حاول مقاومتهم فقاموا بخنقه وألقوه  في المجرى المائى وسرقوا التوك توك والهاتف المحمول وفروا هاربين .

وبتقنين الاجراءات تم ضبطهم وبحوزتهم التوك توك والهاتف المحمول وبمواجهة المتهمين اعترفوا بارتكاب الواقعة وتحرر عن ذلك المحضر اللازم وجارى العرض علي النيابة لمباشرة التحقيقات.
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