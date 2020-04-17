توفير 20.5 طن مستلزمات أساسية للمعيشة لأهالي ميت بدر حلاوة

قال محافظ الغربية الدكتور طارق رحمي ، إن رعاية أبناء الغربية وتقديم كافة سبل الدعم اللازم لهم أولوية قصوى، مشيرا الي توفير 20,5 طن من المستلزمات الأساسية للمعيشة لأهالي ميت بدر حلاوة ، التابعة لمركز سمنود، مؤكدا أنه يتابع على مدار اليوم الموقف لتوفير كل احتياجات اهالى القرية.





أوضح محافظ الغربية، أنه تم ادخال كميات كبيرة من السلع الغذائية والفاكهة والخضروات إلى القرية اليوم الجمعة ، شملت سيارة دقيق بحمولة 4,5 وعدد 3 سيارات خضر وفاكهة حمولةً 6 اطنان ، و400 أسطوانات أنابيب بوتاجاز ، وعدد 2 سيارة بقالة حمولة 4 اطنان، وسيارة منتجات ألبان وزبادي حمولة 1 طن ، وسيارة لحوم ودواجن حمولة 1 طن ، و 2 سيارة أعلاف حمولة 4 اطنان.



