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محافظات

محافظ الغربية: 14.1 مليون جنيه منحة 28.162 ألف عامل غير منتظم

الجمعة 17/أبريل/2020 - 07:09 م
محافظ الغربية : 14,1
محافظ الغربية : 14,1 مليون جنيه منحة 28,162 ألف عامل غير منت
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احمد علي
اعلن الدكتور طارق رحمي محافظ الغربية، انتهاء صرف المرحلة الأولى لمنحة العمالة غير المنتظمة التي قررها الرئيس عبد الفتاح السيسي وقدرها 500 جنيه دعما للمضارين من تداعيات أزمة فيروس كورونا المستجد.

أوضح محافظ الغربية، أنه تم صرف 14,1 مليون جنيه لــ 28,162 ألف عامل من خلال 322 منفذا للبريد وفروع بنك التنمية والائتمان الزراعي والمدارس علي مستوى مدن ومراكز المحافظة .

يذكر ، أنه تم صرف المنحة طبقا للفئات العمرية علي مدار أربعة أيام، تسهيلًا علي المستحقين وًحفاظًا على صحتهم ، وذلك في إطار التدابير الوقائية والإجراءات الاحترازية للحد من انتشار فيروس كورونا، حيث تم الصرف يوم الأثنين الماضي لمن هم في سن 51 سنة فأكثر، ويومي الثلاثاء والأربعاء من سن 50 إلي 25 سنة ، وتخصيص يوم الخميس لمن هم أقل من 25 سنة.
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