محافظ الغربية: 14.1 مليون جنيه منحة 28.162 ألف عامل غير منتظم

اعلن الدكتور طارق رحمي محافظ الغربية، انتهاء صرف المرحلة الأولى لمنحة العمالة غير المنتظمة التي قررها الرئيس عبد الفتاح السيسي وقدرها 500 جنيه دعما للمضارين من تداعيات أزمة فيروس كورونا المستجد.





أوضح محافظ الغربية، أنه تم صرف 14,1 مليون جنيه لــ 28,162 ألف عامل من خلال 322 منفذا للبريد وفروع بنك التنمية والائتمان الزراعي والمدارس علي مستوى مدن ومراكز المحافظة .



