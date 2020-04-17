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فن

تفاصيل فيلم حظر تجول قبل طرحه تجاريا

الجمعة 17/أبريل/2020 - 07:13 م
صدى البلد
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محمد نبيل

تشارك S Productions في إنتاج فيلم حظر تجول للمخرج أمير رمسيس، والذي يعتبر أولى تجاربها بالأفلام الروائية الطويلة، وذلك بعد الانتهاء من تصويره في أول فبراير 2020، يأتي ذلك بعد تجاربها الناجحة في الأفلام الروائية القصيرة، وجولاتها بالمهرجانات السينمائية الكبيرة بأفلام مثل حبيب، هذه ليلتي، الحد الساعة خامسة.


ونشرت الشركة على صفحاتها الرسمية بمواقع التواصل الاجتماعي المقدمة التشويقية للفيلم والذي ظهر فيها الفنان محمود الليثي وهو يغني لحظر التجوال على سطح إحدى العمارات، وسط أجواء ليلية هادئة. 


ويتناول الفيلم قصة فاتن بعد عشرين عامًا من خروجها من السجن، بسبب ارتكابها جريمةّ مريعة، ويعود الفيلم إلى خريف 2013 بعد قرار حظر التجوال بمصر، والذي أجبر فاتن على قضاء ليلتها عند ليلى والتي تعرضها لمحاكمة ثانية بحثًاعن اجابات لأسئلة مسكوت عنها. لتمر الليلة في محاولة كل منهما لتقبل الأخرى.


ويقوم ببطولة الفيلم النجوم إلهام شاهين وأمينة خليل وأحمد مجدي و محمود الليثي، والنجم  الفلسطيني كامل الباشا الحاصل على جائزة أفضل ممثل في الدورة الـ 74 من مهرجان فينيسا السينمائي الدولي عن فيلم قضية رقم ٢٣  ، الفيلم تصوير عمر أبو دومة، مدير فني عاصم علي، تصميم أزياء ناهد نصرالله، مونتاج هبة عثمان، موسيقى تصويرية تامر كروان، إنتاج مشترك بين شركات Red star Films، و S Productions وTeam One Productionsو The Cell Post-production، ومن تأليف وإخراج أمير رمسيس.


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