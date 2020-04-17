للوقاية من كورونا.. الإفتاء تحد آداب العطس في السنة النبوية

قالت دار الإفتاء المصرية، إنه يسن للعاطس أن يضع شيئًا على فمه ويخفض صوته بقدر المستطاع؛ لكي لا يتأذى منه أحد.





وأضافت دار الإفتاء، عبر صفحتها الرسمية على موقع التواصل الاجتماعى "فيس بوك" :"عَنْ أبي هريرة رضي الله عنه: "أنَّ النبي صلى الله عليه وآله وسلم كَانَ إِذَا عَطَسَ غَطَّى وَجْهَهُ بِيَدِهِ أَوْ بِثَوْبِهِ، وَغَضَّ بِهَا صَوْتَهُ". (سنن الترمذي).





في سياق متصل، نبه الدكتور على جمعة، مفتي الجمهورية السابق ، عضو هيئة كبار العلماء، أننا إذا استهنا بالإجراءات الإحترازية ضد فيروس كورونا وتركنا أنفسنا لهوانا؛ وقعنا في الضرر الأبلغ والأشد الذي يصعب التعامل منه وربما لا يمكن، مما يجعلنا في خسارة لن تعوضها البشرية أبدًا.









وأضاف " جمعة" خلال برنامجه " لقاء الجمعة" المذاع على قنوات cbc، dmc أن هذه الإجراءات صحيحة ولابد منها شرعيًا و منطقيًا وحياتيًا، وتنفيذها مسؤولية في رقبة كل واحد منا حتي نمنع هذا البلاء عن الانتشار في الأرض؛ فنكون من المعمرين لا من المفسدين.









وأكد عضو هيئة كبار العلماء أنه ينبغي لنا أن نأخذ بالأسباب لرفع هذا الدعاء بجانب اللجواء إلى الله في الليل والنهار بالدعاء لرفع هذا الوباء ومن لم يستطع المداوامة لا يتوقف وإن قل دعاؤءه؛ فأحب الأعمال إلى الله - تعالى- أدومها وإن قل.









ونوه المفتي السابق أنه روى عن النعمان بن بشير – رضي الله عنه- عن النبي - صلى الله عليه وسلم- أنه قال: «إن الدعاء هو العبادة»، رواه الأربعة، لافتًا أنه في حديث أنس – رضي الله عنه- مرفوعًا بلفظ: «الدعاء مخُّ العبادة».









وتابع أن رسول الله- صلى الله عليه وسلم- وهو سيد الخلق كان يأخذ بالأسباب فعندما خرج في معركة أحد ارتدي درعًا من الإمام والخلف، والله - سبحانه وتعالى-:" يَا أَيُّهَا الرَّسُولُ بَلِّغْ مَا أُنزِلَ إِلَيْكَ مِن رَّبِّكَ ۖ وَإِن لَّمْ تَفْعَلْ فَمَا بَلَّغْتَ رِسَالَتَهُ ۚ وَاللَّهُ يَعْصِمُكَ مِنَ النَّاسِ"، ( سورة المائدة: الآية 119).









وواصل: كما يجب علينا أن نثق في التحليل السليم لأسباب الحد من هذا المرض، مستشهدًا بقوله - تعالى-: " ووَلَا تَقْفُ مَا لَيْسَ لَكَ بِهِ عِلْمٌ ۚ إِنَّ السَّمْعَ وَالْبَصَرَ وَالْفُؤَادَ كُلُّ أُولَٰئِكَ كَانَ عَنْهُ مَسْئُولًا"، ( سورة الإسراء: الآية 36).



