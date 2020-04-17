مقتل شخص فى مشاجرة خلافات عائلية بإحدى قرى السنبلاوين

قتل شخص على يد آخر فى مشاجره عائلية بينهما بقرية الحصاينة التابعة لمركز السنبلاوين بمحافظة الدقهلية.





تلقى اللواء فاضل عمار مدير أمن الدقهلية، إخطارا من اللواء سيد سلطان مدير المباحث الجنائية يفيد بورود بلاغ لمأمور مركز شرطة السنبلاوين من أهالى قرية الحصاينة التابعة لمركز بنشوب مشاجرة بين شخصين ومقتل احداهما على يد الآخر.





وبانتقال ضباط المباحث الى مكان البلاغ تبين أن مشاجرة مشبت بين شخصين بسبب خلافات عائلية بينهما واسفرت عن مقتل عطا ممدوح منصور سليمان ٢٧ عاما نتيجة طعنة باله حاده من شخص يدعي السيد محمد البدري ٣٠ عاما .



