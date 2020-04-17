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أحمد عكاشة: يمكن إنهاء العزل المنزلي بدون أمراض نفسية.. فيديو

الجمعة 17/أبريل/2020 - 07:16 م
صدى البلد
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عادل نصار
أجاب الدكتور أحمد عكاشة، أستاذ الطب النفسي رئيس الجمعية المصرية للطب النفسي، عن سؤال "متى يذهب الشخص للطبيب النفسي في ظل تفشي وباء فيروس كوفيد 19 والمعروف إعلاميا بفيروس كورونا المستجد".

وأضاف عكاشة، في حواره مع الإعلامي أحمد مجدي، مقدم برنامج «فنجان قهوة»، والمذاع عبر شاشة «صدى البلد»، مساء اليوم الجمعة، أن القلق والهلع والوسواس موجودون لدينا وأمر لا فيه مشكلة ولكن الذهاب للطبيب النفسي في حالة أن يعيق هذا الأمر حياتك، متابعا :"أكتر حاجة بتعمل عبء واكتر من السرطان والقلب هى الامراض النفسية".

وتابع رئيس الجمعية المصرية للطب النفسي، أن :"اللي عنده اكتئاب لا يستطيع العمل ولكن اللي عنده شلل يستطيع، واللي عنده مرض نفسي لا يستطيع الاستمتاع بالحياة والانتحار بالنسبة له أحلى شيء،  وكل 40 ثانية يوجد شخص في العالم ينتحر من المرض النفسي ودي نسبة أكبر من أي مرض في العالم".

وأكمل الدكتور، أن وسواس النظافة دي شيء آخر، وهناك اشخاص يدخلوز الحمام ويغسلون ايديهم كل ساعة وهذا مرض وله علاج ويشفى.

وأنهى الطبيب النفسي، أن هناك بعض الأمراض النفسية تتزايد في ظل أزمة كورونا، و"لما تجيب واحد وتحطه في سجن منفرد يطلع مش نفس الإنسان، ويحدث له تجمد في العواطف والفكر، لكن في العزل المنزلي بسبب كورونا يكون مع الأسرة ومن الممكن أن يفتح النت ويتحدث مع غيره، ومن الممكن أن نعبر أزمة كورونا بدون أي امراض نفسية".

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