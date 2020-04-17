متى ينتهى العزل المنزلي بسبب كورونا؟ عضو المجلس الرئاسى يجيب

قال الدكتور أحمد عكاشة عضو المجلس الرئاسى لعلماء مصر، للإجابة عن تساؤل متى ينتهى العزل المنزلي فى ظل انتشار فيروس كورونا، إنه يجب الاجابة عن اربعة اسئلة.





وأضاف عكاشة خلال حواره مع برنامج "فنجان قهوة" المذاع عبر فضائية "صدى البلد" تقديم الاعلامى احمد مجدى، الـ 4 أسئلة تتمثل في: كم تبلغ نسبة العدوى بفيروس كورونا؟، عدد الحالات المصابة بفيروس كورونا وتم التأكد من عددها فعليا؟





وتابع عضو المجلس الرئاسى لعلماء مصر، عدد المصابين بفيروس كورونا الذين يدخلون المستشفيات، عدد الوفيات يوميا من فيروس كورونا؟





وقال الدكتور أحمد عكاشة عضو المجلس الرئاسى لعلماء مصر إن الخوف من فيروس كورونا يدفع المواطنين لاتخاذ الإجراءات الوقائية من الإصابة به.





وكشف عضو المجلس الرئاسى لعلماء مصر، أن 85% من المصابين من فيروس كورونا يعالجون بالمنزل، والـ 15% يعالجون فى المستشفيات.



