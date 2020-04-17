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رياضة

نجم آرسنال موستافي يتبرع بآلاف الوجبات للمحتاجين في لندن

الجمعة 17/أبريل/2020 - 07:17 م
صدى البلد
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نور عادل
أعلن نادي آرسنال الإنجليزي، اليوم الجمعة، تبرع لاعبه الألماني شكودران موستافي بـ16 ألف وجبة لسكان بلدة إزلينجتون، غرب لندن.

وذكر النادي الإنجليزي عبر موقعه الرسمي: "مدافعنا سيبلغ عامه الـ28 واختار التبرع لمنظمة النادي الخيرية، التي تواصل العمل مع مجلس بلدة إزلينجتون، كجزء من خطة الاستجابة للطوارئ في البلدة".

وأضاف النادي: "تبرع موستافي بأكثر من 16 ألف وجبة وإمدادات طوارئ أخرى، يتم تسليمها للأكثر احتياجا في مجتمعنا المحلي".

وتم تأجيل مسابقة الدوري الإنجليزي، إلى أجل غير مسمى؛ بسبب تداعيات انتشار فيروس كورونا المستجد.
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