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مرأة

هنتعشى إيه .. مكرونة فيتوتشيتى بصوص جديد مع عصير البرتقال الفريش

الجمعة 17/أبريل/2020 - 07:19 م
مكرونة فيتوتشينى
مكرونة فيتوتشينى بالفراخ
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نهى هجرس
تعد المكرونة الفيتوتشينى من الأكلات المعروفة جدًا ، ويفضلها العديد من الأشخاص، ولذلك نقدم لكى طريقة عمل فيتوتشينى بالفراخ فى خطوات بسيطة.

المقادير
كيس مكرونة فيتوتشيني (شرائط)
مشروم
ملح
فلفل
ثوم مفروم
ملعقة سمنة
جبن موتزاريلا
1/2 صدر دجاج (مقطعه قطع صغيرة)
200 جرام كريمه لباني 
ملعقة صغيرة سكر
نعناع
ريحان


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خطوات التحضير
في إناء على النار به ماء وملح وملعقة زيت أو خل، نقوم بسلق المكرونة الفيتوتشيني.
في إناء أخر على النار، نضع الدجاج ونقوم بتشويحه.

لتحضير الصوص:
في إناء على النار نضع السمنة والثوم المفروم والمشروم ونقلب جيدًا لتشويحهم.
ثم نضع عليهم الكريمة اللباني والملح والفلفل وملعقة صغيرة سكر ونقلبهم جيدًا من 3-5 دقائق على نار هادئة حتى يصبح الصوص ثقيل.
نقوم بتصفية المكرونة من الماء في مصفاه داخل حوض المطبخ ولا نقوم بغسلها تحت الماء.
نضع المكورنة في طبق التقديم ونضع على وجهها الدجاج ثم الصوص.
نرش الجبن الموزاريلا على الوجه ونزينه بالنعناع والريحان.. وبالهنا والشفاء.

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