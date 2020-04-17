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أحمد عكاشة عن وباء كورونا: كل 100 سنة ربنا يجيب حاجة تفوقنا شوية

الجمعة 17/أبريل/2020 - 07:20 م
صدى البلد
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عادل نصار
أثنى الدكتور أحمد عكاشة، أستاذ الطب النفسي، ورئيس الجمعية المصرية للطب النفسي، على أداء الحكومة المصرية في وباء فيروس كوفيد 19 والمعروف إعلاميا بفيروس كورونا المستجد.

وقال عكاشة، في حواره مع الإعلامي أحمد مجدي، مقدم برنامج «فنجان قهوة»، والمذاع عبر شاشة «صدى البلد»، مساء اليوم الجمعة، "قمنا بمجهود كثير من دول العالم أغنى من مصر لا تستطيع القيام به، فالاستراتيجية اللي احنا عملناها كانت من بدري".

وأضاف رئيس الجمعية المصرية للطب النفسي، قائلا: "فيروس كورونا هيختفي هيختفي،  وكل 100 سنة كدا ربنا يجيب حاجة تفوقنا شوية، كل ما الانسان يختال ويقول إنه قهر الفضاء ولديه الذكاء الاصطناعي لابد أن نفوق لنفسنا ونعتبر ان الحياة المحبة". 

وأكمل رئيس الجمعية المصرية للطب النفسي، قائلا: "السعادة الاهتمام بالآخر، حاجتين لا تستطيع أن يشتروا بالأموال الصحة والحب".

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