الصحة توجه خطابًا لمستشفيات العزل بصرف هيدروكسيلوروكين لجميع العاملين

أصدرت وزارة الصحة والسكان خطابًا إلى جميع مديرى مستشفيات العزل بالجمهورية بمتابعة صرف الجرعات الوقائية من عقار «هيدروكسيلوروكين» لجميع العاملين بالمستشفى والمخالطين للحالات الإيجابية, مع مراعاة الالتزام بالجرعات المقررة من جانب اللجنة العلمية بوزارة الصحة والسكان.





وشددت الوزارة على ضرورة مراعاة موانع الاستعمال فى كتيب توجيهات العلاج, على أن تكون الجرعات الموصوفة تشمل؛ اليوم الأول: 2 قرص «هيدروكسيلوروكين» 200 مجم مرتين، وتكرر الجرعة أسبوعيًا لمدة أسبوعين من آخر تاريخ للتعرض, وتكون الجرعة الموصوفة قرص «هيدروكسيلوروكين» 200 مجم مرتي.





وأعلنت وزارة الصحة والسكان، اليوم الجمعة، عن خروج 50 من المصابين بفيروس كورونا من مستشفيات العزل والحجر الصحي، جميعهم مصريون، وذلك بعد تلقيهم الرعاية الطبية اللازمة وتمام شفائهم وفقًا لإرشادات منظمة الصحة العالمية، ليرتفع إجمالي المتعافين من الفيروس إلى 646 حالة حتى اليوم.









وأوضح الدكتور خالد مجاهد، مستشار وزيرة الصحة والسكان لشئون الإعلام والمتحدث الرسمي للوزارة، أن عدد الحالات التي تحولت نتائج تحاليلها معمليًا من إيجابية إلى سلبية لفيروس كورونا (كوفيد-19) ارتفع ليصبح 891 حالة، من ضمنهم الـ 646 متعافيًا.









وأضاف أنه تم تسجيل 171 حالة جديدة ثبتت إيجابية تحاليلها معمليًا للفيروس، جميعهم مصريون، وذلك ضمن إجراءات الترصد والتقصي التي تُجريها الوزارة وفقًا لإرشادات منظمة الصحة العالمية، لافتًا إلى وفاة 9 حالات.









وقال "مجاهد" إن جميع الحالات المسجل إيجابيتها للفيروس بمستشفيات العزل تخضع للرعاية الطبية، وفقًا لإرشادات منظمة الصحة العالمية.









وذكر "مجاهد" أن إجمالي العدد الذي تم تسجيله في مصر بفيروس كورونا المستجد حتى اليوم الجمعة، هو 2844 حالة من ضمنهم 646 حالة تم شفاؤها وخرجت من مستشفيات العزل، و205 حالات وفاة.







