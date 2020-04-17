فض سوق الخضار بالدلجمون قبل شم النسيم..صور

قاد اللواء شاكر يونس السكرتير العام لمحافظة الغربية اليوم حملة مكبرة تنفيذا لتوجيهات الدكتور طارق رحمي محافظ الغربية لإزالة سوق الخضار والفاكهة علي شريط السكة الحديد بقرية الدلجمون التابعة لمركز كفرالزيات.





وجاء ذلك استجابة لشكاوي اهالي الدلجمون من تكدس الباعة الجائلين علي شريط السكة الحديد المار بالقرية وخطورة ذلك في انتشار فيروس كورونا .





وشارك في الحملة اللواء محمد الهرميل رئيس فرقة الامن بكفرالزيات وبسيون واللواء ممدوح هجرس رئيس الإدارة المركزية للمكتب الفني بمحافظة الغربية والدكتورعثمان شعلان رئيس مدينةكفرالزيات وعلاء بهنسي وسليمان ابوحسين نائبي رئيس المدينة وعبدالغني سليه رئيس مباحث كفرالزيات. وأحمد الفتاوي رئيس قوة شرطة مرافق كفرالزيات وعبدالعزيز دويدار رئيس الوحدة المحلية بالدلجمون.





وشهدت الحملة رفع مخلفات القمامة والتراكمات بالسوق علي شريط السكة الحديد بواسطة لوادر مجلس مدينة كفرالزيات وإزالة العشش والخيام الخاصة بالبائعين والتي تعيق الحركة المرورية بالشارع.





وأكد أسامة خطاب ونبيل زقزوق من اهالي قرية الدلجمون علي توجيه اهالي قرية الدلجمون الشكر لمحافظ الغربية لاستجابته السريعة لطلب الاهالي بإزالة السوق الذي كان بمثابة كابوس يومي لأهالي القرية.



