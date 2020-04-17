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محافظات

فض سوق الخضار بالدلجمون قبل شم النسيم..صور

الجمعة 17/أبريل/2020 - 07:19 م
حملة لفض سوق الخضار
حملة لفض سوق الخضار
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احمد علي
قاد اللواء شاكر يونس السكرتير العام لمحافظة الغربية اليوم حملة مكبرة تنفيذا لتوجيهات الدكتور طارق رحمي محافظ الغربية لإزالة سوق الخضار والفاكهة علي شريط السكة الحديد بقرية الدلجمون التابعة لمركز كفرالزيات.

وجاء ذلك  استجابة لشكاوي اهالي الدلجمون من تكدس الباعة الجائلين علي شريط السكة الحديد المار بالقرية وخطورة ذلك في انتشار فيروس كورونا .

وشارك في الحملة اللواء محمد الهرميل رئيس فرقة الامن بكفرالزيات وبسيون واللواء ممدوح هجرس رئيس الإدارة المركزية للمكتب الفني بمحافظة الغربية والدكتورعثمان شعلان رئيس مدينةكفرالزيات وعلاء بهنسي وسليمان ابوحسين نائبي رئيس المدينة وعبدالغني سليه رئيس مباحث كفرالزيات. وأحمد الفتاوي رئيس قوة شرطة مرافق كفرالزيات وعبدالعزيز دويدار رئيس الوحدة المحلية بالدلجمون.

وشهدت الحملة رفع مخلفات القمامة والتراكمات بالسوق علي شريط السكة الحديد بواسطة لوادر مجلس مدينة كفرالزيات وإزالة العشش والخيام الخاصة بالبائعين والتي تعيق الحركة المرورية بالشارع.

وأكد أسامة خطاب ونبيل زقزوق من اهالي قرية الدلجمون علي توجيه اهالي قرية الدلجمون الشكر لمحافظ الغربية لاستجابته السريعة لطلب الاهالي بإزالة السوق الذي كان بمثابة كابوس يومي لأهالي القرية.

وأضاف شكري منصور أننا نطالب من اجهزة المحليات المتابعة باستمرار لضمان عدم عودة الباعة مرة اخري خاصة مع اقتراب عيد شم النسيم والالتزام بقرارات مجلس الوزراء في هذا الخصوص لمنع تفشي وانتشار فيروس كورونا ومنع الاختلاط بعد ظهور 3حالات مصابة بالفيروس بالقرية ونقلهم لمستشفي العزل بكفرالزيات.
فض سوق الخضار بالدلجمون قبل شم النسيم..صور
فض سوق الخضار بالدلجمون قبل شم النسيم..صور
فض سوق الخضار بالدلجمون قبل شم النسيم..صور
فض سوق الخضار بالدلجمون قبل شم النسيم..صور
فض سوق الخضار بالدلجمون قبل شم النسيم..صور
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