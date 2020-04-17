النظارة والأساور.. حكاية صورة كشفت قصة حب أبو هشيمة وياسمين صبري





وفي حفل بسيط بحضور أفراد العائلتين فقط، جرت مراسم عقد القران، حيث سيطرت على أجواء الاحتفال العائلى حالة من الهدوء والبساطة، مع قلة الحضور واختصاره فى المقربين عائليا من العروسين، مراعاة للظروف الحالية وتدابير الوقاية الصحية الداعية إلى ترشيد التجمعات.





ويأتي عقد قران أبو هشيمة وياسمين صبري بعد خطبة استمرت لشهر واحد فقط، فى حفل بسيط أيضا بحضور أسرتى العروسين وعدد من المقربين.





النظارة.. من هنا بدأت القصة





تفاصيل علاقة الارتباط بين رجل الاعمال أحمد أبو هشيمة، والفنانة ياسمين صبري بدأت مع نشر صورة لياسمين صبري يوم 3 مارس الماضي على حسابها بموقع انستجرام ترتدي نظارة سوداء بينما لم يظهر معها احد في الكادر.





ولأن الفنانة ياسمين صبري موضع اهتمام الكثير من معجبيها لم يفوت البعض أدق التفاصيل في الصورة ليكتشفوا ظهور أبو هشيمة في انعكاس عدسة النظارة، ما يعني أن رجل الأعمال متواجد معها، وهو ما فتح الباب للحديث عن علاقة ارتباط بينهما.





الأساور الذهبية





بتاريخ 15 مارس نشر رجل الأعمال أحمد أبو هشيمة صورة في خاصية الـ ستوري ممسكا بيد فتاة مع وضع إيموشن لـ قلب معبرا عن دخوله في علاقة ارتباط جديدة.





ظهرت اليد في الصورة مُزينة بمجموعة من الأساور شوهدت قبل ذلك بنفس الشكل والعدد في يد الفنانة ياسمين صبري وهو ما ثبت اليقين لدى المشاهدين بأن علاقة تجمع الطرفين.

كان مُنتظرا لـ علاقة رجل الأعمال أحمد أبو هشيمة والفنانة ياسمين صبري أن يتم توثيقها بعقد القران، وهو ما لم يتأخر فيه الطرفان بعد انكشاف قصة الحب التي جمعتهما واعترفا بها الإثنان للرأي العام.