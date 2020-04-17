نيو جيرسي : 323 وفاة جديدة بفيروس كورونا

سجلت ولاية نيوجيرسي اليوم 323 وفاة جديدة بفيروس كورونا، وبالأمس أعلن حاكم ولاية نيوجيرسي الأمريكية، تسجيل 362 حالة وفاة في الولاية بسبب فيروس كورونا المستجد خلال 24 ساعة.





وقال الرئيس الأمريكي دونالد ترامب، الخميس، إن قراره بتجميد تمويل منظمة الصحة العالمية؛ حتى تجرى المنظمة إصلاحًا داخليًا.





وكان ترامب أعلن، الثلاثاء، أنه أصدر تعليمات لإدارته بوقف التمويل "على الأقل بصفة مؤقتة" عن منظمة الصحة العالمية، بسبب "طريقة تعاملها مع فيروس كورونا".





وأضاف أن المنظمة "أخفقت في واجبها الأساسي ويجب محاسبتها"، معتبرا أنها "روجت للمعلومات المضللة للصين عن الفيروس، مما أدى على الأرجح إلى انتشاره على نحو أسرع مما كان يمكن أن يحدث".