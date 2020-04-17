AdvertisementS
AdvertisementS

ﻣﻮﻗﻊ ﺻﺪﻱ اﻟﺒﻠﺪ

صدى البلد
nabd app
EN
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمد صبري
AdvertisementS
EN
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري
Advertisements

أخبار العالم

نيو جيرسي : 323 وفاة جديدة بفيروس كورونا

الجمعة 17/أبريل/2020 - 07:23 م
صدى البلد
Advertisements
صدى البلد
سجلت ولاية نيوجيرسي  اليوم 323 وفاة جديدة بفيروس كورونا، وبالأمس أعلن حاكم ولاية نيوجيرسي الأمريكية، تسجيل 362 حالة وفاة في الولاية بسبب فيروس كورونا المستجد خلال 24 ساعة. 

وقال الرئيس الأمريكي دونالد ترامب، الخميس، إن قراره بتجميد تمويل منظمة الصحة العالمية؛ حتى تجرى المنظمة إصلاحًا داخليًا. 

وكان ترامب أعلن، الثلاثاء، أنه أصدر تعليمات لإدارته بوقف التمويل "على الأقل بصفة مؤقتة" عن منظمة الصحة العالمية، بسبب "طريقة تعاملها مع فيروس كورونا".

وأضاف أن المنظمة "أخفقت في واجبها الأساسي ويجب محاسبتها"، معتبرا أنها "روجت للمعلومات المضللة للصين عن الفيروس، مما أدى على الأرجح إلى انتشاره على نحو أسرع مما كان يمكن أن يحدث".
Advertisements

الكلمات المفتاحية

موضوعات متعلقة

خالط مصابا في نيويورك.. نيوجيرسي تعلن أول حالة إصابة مؤكدة بفيروس كورونا القاتل

ترامب يعلن وقف التمويل الأمريكي لمنظمة الصحة العالمية

الأمم المتحدة ترد على تعليق «ترامب» التمويل لـ منظمة الصحة العالمية

وزير الخارجية الألمانى ينتقد قرار ترامب بتجميد تمويل منظمة الصحة العالمية

مدير الصحة العالمية يرد على قرار ترامب بتعليق تمويل المنظمة

بعد قرار ترامب بوقف التمويل ..الصحة العالمية: نعمل مع شركائنا لسد أي نقص

ترشيحاتنا

من تسالي الحظر .. 7 فوائد من تناول اللب السوري

4.5 مليار شخص قيد إجراءات العزل والإغلاق من حول العالم

متى ينتهى العزل المنزلي بسبب كورونا؟ عضو المجلس الرئاسى يجيب

عاجل.. الزمالك يطالب بإلغاء الدوري المصري

الجريدة الرسمية تنشر قرارات رئيس الوزراء بشأن شم النسيم .. صور

توقف عن تناوله.. خل التفاح يتسبب في مخاطر صحية

AdvertisementS

ﺑﺎﻟﺼﻮﺭ

هنتعشى إيه .. مكرونة فيتوتشيتى بصوص جديد مع عصير البرتقال الفريش

من تسالي الحظر .. 7 فوائد من تناول اللب السوري

فستان أبيض ناعم.. ياسمين صبري تخطف الأنظار من عقد قرانها على أبوهشيمة