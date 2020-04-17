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اقتصاد

وزير التخطيط الأردني يشارك في اجتماعات الربيع للبنك الدولي

الجمعة 17/أبريل/2020 - 07:34 م
وزير التخطيط الأردني
وزير التخطيط الأردني الدكتور وسام الربضي
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وكالات
شارك وزير التخطيط الأردني الدكتور وسام الربضي في اجتماعات لجنة التنمية على هامش اجتماعات الربيع للبنك الدولي وصندوق النقد الدولي .

وجرى خلال الاجتماع - الذي عُقد عبر تقنية الاتصال المرئي، ويترأسه رئيس مجموعة البنك الدولي ديفيد مالباس من العاصمة الأميركية واشنطن - بحث الاستجابة الطارئة لمجموعة البنك الدولي للطوارئ لمكافحة انتشار فيروس كورونا المستجد، والمبادرة الدولية لتخفيف عبء الديون عن البلدان الأكثر فقرًا.

وكان البنك الدولي قد أعلن في الأسبوع الماضي عن خطة مساعدات طارئة قدرها 160 مليار دولار على مدى 15 شهرا لدعم جهود تصدي الدول لتداعيات فيروس كورونا المستجد الذي يجتاح العالم .
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