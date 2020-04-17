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شاهد.. شبح مرعب يطارد ماليزيين ليلًا لإجبارهم على الالتزام بالحجر

الجمعة 17/أبريل/2020 - 07:37 م
صدى البلد
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حمزة شعيب
عرضت قناة  "يورنيوز"، فيديو يرصد قيام الماليزي محمد أرابيل إلياس بجولات دورية ليلية في قريته الصغيرة في شمال شرق البلاد، متنكرًا بزي شبح، بهدف إخافة السكان وإجبارهم على البقاء في بيوتهم.

السبب في هذا القرار الغريب بحسب الياس الحدّ من انتشار وباء كوفيد-19!

ويؤكد محمد عبدالله، وهو أحد سكان القرية، خلال الفيديو الذى عرضته قناة "يورنيوز"، أن الأولاد والمراهقين "يركضون كالمجانين عندما يرون الشبح وأنهم الآن صاروا يتأكدون من غيابه قبل الخروج من البيت"، ما يعتبر أمرًا إيجابيًا في زمن الحجر.

وكما غيرها من الدول حول العالم، أمرت الحكومة الماليزية السكان بالبقاء في داخل بيوتهم، مغلقة المؤسسات التعليمية والمتاجر التي لا تبيع المواد الأساسية والضرورية.
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