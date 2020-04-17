قرر الدكتور أيمن مختار محافظ الدقهلية إغلاق مصنعي زيوت محركات وقطع غيار توكتوك غير مرخصين بمركز ميت غمر.





وأكد محافظ الدقهلية ضرورة استمرار الحملات التموينية على مختلف المنشآت الصناعية والغذائية ومنافذ البيع المختلفة ومستودعات الغاز ومحطات تموين السيارات ومختلف أماكن تداول وبيع السلع التجارية والغذائية واللحوم والخضروات والمخابز للتأكد من التزام التجار والبائعين بشروط البيع والتداول.



