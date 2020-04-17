قرر الدكتور أيمن مختار محافظ الدقهلية إغلاق مصنعي زيوت محركات وقطع غيار توكتوك غير مرخصين بمركز ميت غمر.
وأكد محافظ الدقهلية ضرورة استمرار الحملات التموينية على مختلف المنشآت الصناعية والغذائية ومنافذ البيع المختلفة ومستودعات الغاز ومحطات تموين السيارات ومختلف أماكن تداول وبيع السلع التجارية والغذائية واللحوم والخضروات والمخابز للتأكد من التزام التجار والبائعين بشروط البيع والتداول.
ومن جانبه أكد السيد دايرة وكيل وزارة التموين بالدقهلية أنه بالتنسيق مع مباحث التموين تم المرور على عدد من المنشآت بمركز ميت غمر وضبط ومصادرة 5 كرتونة زيت فرامل بكل واحدة30 عبوة زنة الواحدة 400جرام، 10كرتونة بكل واحدة 12عبوة زنة الواحدة 1لتر ،20 كرتونة زيت دركسيون بكل واحدة 12 عبوة وزن الواحدة 700 ملليجرام ،5 جيركن كبير الحجم مركب،بالاضافة إلى 60 كرتونة لقطع غيار توكتوك.