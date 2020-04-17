5 إصابات جديدة بفيروس كورونا في سوريا

أعلنت وزارة الصحة السورية تسجيل خمس إصابات جديدة بفيروس كورونا ليرتفع عدد الإصابات المسجلة في البلاد إلى 38 إصابة.





وبحسب وكالة "سبوتنيك"، أزاحت غرفة صناعة حلب الستار عن جهاز تنفس محلي الصنع شارك فيه فريق تقني وفني متخصص مع الصناعيين في حلب بغية أن يكون جاهزًا للإنتاج.





جهاز "أمل" كما أطلق عليه وضع تحت تصرف وزارة الصحة السورية والهيئة العلمية المختصة للكشف عليه ووضعه في الخدمة والإنتاج الفعلي بعد التأكد من جهوزيته.





وأشار المشرفون على العمل أنه يعد من أكثر أجهزة التنفس تطورًا بين المبادرات الفردية التي تنادى الخبراء والهواة من المخترعين في سورية لإنجازها.





من جهته تحدث المهندس فارس شهابي رئيس اتحاد غرف الصناعة السورية أنه وبعد تصنيعه لن يكون محتكرًا لكونه مشروعًا إنسانيًا في ظل هذه الظروف. كما دعا الشركات إلى التعاون وأخذ نموذج عن الجهاز، مشيرًا أن الوقت العصيب يحتّم التضامن والتكاتف لصد الوباء المتفشي عالميًا.