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فن

إبراهيم عيسى و"العقل الإيماني في زمن الكورونا".. تفاصيل

الجمعة 17/أبريل/2020 - 09:17 م
إبراهيم عيسى
إبراهيم عيسى
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سعيد فراج
قام الإعلامي والروائي إبراهيم عيسى مؤخرًا بتصوير حلقة من برنامجه " مختلف عليه " الذي يقدمه على شاشة قناة الحرة تحت عنوان " العقل الإيماني في زمن الكورونا"

تم تصوير الحلقة التي سوف تعرض الأحد 19 يناير الساعة الـ 10 بتوقيت القاهرة.

الحلقة تم تصويرها بطريقة مختلفة تراعي ظروف التباعد الإجتماعي التي يفرضها الواقع الحالي حيث بعث العديد من المفكرين والباحثين والكتاب والأطباء مشاركاتهم التي قاموا بتصويرها بهواتفهم الشخصية ويظهر عيسى في الحلقة من داخل منزله و ليس داخل إستوديو.

من ضمن المشاركين في الحلقة وجوه بارزة محسوبة على الفكر التنويري مثل الدكتور خالد منتصر والباحث المغربي رشيد إيلال والكاتب السوري زكريا أوزون والباحثين المصريين سامح إسماعيل ومحمد داوود وسامح عسكر والمستشار أحمد عبده ماهر والكاتب والطبيب المصري المقيم في أمريكا توفيق حميد والباحث التونسي عمار بنحمودة والطبيب المصري بهي الدين مرسي والروائي حمدي أبو جليل.

تناقش الحلقة العديد من الأطروحات المثيرة للجدل مثل الصيام في عهد كورونا و هل يقوى المناعة؟ صلاة التراويح هل هي سنة أم بدعة ؟
هل إلغاء الحج يعتبر كارثة دينية أم أنها سابقة تكررت كثيرًا ولماذا يصر العقل السلفي على معاندة العلم أو إدعاء أن هناك ثمة إعجاز علمي في النصوص التراثية.
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