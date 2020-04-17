محافظ الدقهلية: إزالة 258 حالة تعديات ومخالفات خلال فترة الحظر

أعلن الدكتور أيمن مختار محافظ الدقهلية عن استمرار تنفيذ حملات ازالة التعديات على الاراضى الزراعية واملاك الدولة ومخالفات البناء خاصة التى تمت خلال فترة الحظر لمواجهة فيروس كورونا بنطاق المحافظة.





وتم خلال يوم أمس الخميس إزالة ٥٤ حالة تعد على الاراضى الزراعية واملاك الدولة ومخالفة بناء بمراكز ومدن وقرى المحافظة.





واكد ان ذلك تنفيذا لتوجيهات الرئيس عبد الفتاح السيسى وتكليفات الدكتور مصطفى مدبولى رئيس مجلس الوزاراء بشأن التصدى بكل الحسم والحزم لكافة اشكال التعديات على الاراضى الزراعية واملاك الدولة حفاظا على حقوق الدولة.





وأوضح محافظ الدقهلية أن اجمالي الازالات لحالات التعدى بكافة اشكالها بنطاق المحافظة منذ بدء التنفيذ بداية مارس وحتى امس الخميس بلغت ٢٥٨ حاله تم ازالتها منها، ١٤٠حاله تعد على الاراضى الزراعية، ١٠٩ مخالفات بالبناء داخل الحيز العمرانى ، وحالتين على املاك الدولة.





وأضاف المحافظ أن اجمالى المساحه الزراعية التى تم استردادها بلغت ٨ افدنه و١٦ قيراطا ،و١٥ سهما ومساحة مخالفات البناء والتعديات على املاك الدولة التي تمت ازالتها بلغت ١٠٨٨٩.٥ متر مربع .



