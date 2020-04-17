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محافظات

محافظ الدقهلية: إزالة 258 حالة تعديات ومخالفات خلال فترة الحظر

الجمعة 17/أبريل/2020 - 08:36 م
محافظ الدقهلية:إزالة
محافظ الدقهلية:إزالة ٢٥٨ حالة تعديات ومخالفات خلال فترة الحظ
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همت الحسينى
 أعلن الدكتور أيمن مختار محافظ الدقهلية عن استمرار تنفيذ حملات ازالة التعديات على الاراضى الزراعية واملاك الدولة ومخالفات البناء خاصة التى تمت خلال  فترة الحظر لمواجهة فيروس كورونا بنطاق المحافظة.

وتم خلال يوم أمس الخميس  إزالة ٥٤ حالة تعد على الاراضى الزراعية واملاك الدولة ومخالفة بناء بمراكز ومدن وقرى المحافظة.

 واكد ان ذلك تنفيذا لتوجيهات الرئيس عبد الفتاح السيسى وتكليفات  الدكتور مصطفى مدبولى رئيس مجلس الوزاراء بشأن التصدى بكل الحسم والحزم لكافة اشكال التعديات على الاراضى الزراعية واملاك الدولة حفاظا على حقوق الدولة.

وأوضح محافظ الدقهلية أن اجمالي الازالات لحالات التعدى بكافة اشكالها  بنطاق المحافظة منذ بدء التنفيذ بداية مارس وحتى امس الخميس بلغت ٢٥٨ حاله تم ازالتها منها، ١٤٠حاله تعد على الاراضى الزراعية، ١٠٩ مخالفات بالبناء داخل الحيز العمرانى ، وحالتين على املاك الدولة.

وأضاف المحافظ أن اجمالى المساحه الزراعية التى تم استردادها بلغت ٨ افدنه و١٦ قيراطا ،و١٥ سهما ومساحة مخالفات البناء والتعديات على املاك الدولة التي تمت ازالتها بلغت ١٠٨٨٩.٥ متر مربع .

 واكد محافظ الدقهلية ان تعليمات الرئيس عبد الفتاح السيسي باستعادة كل متر من اراضى الدولة واجبه التنفيذ مؤكدا على التعاون الكامل مع مديرية امن الدقهلية وجميع مراكز واقسام الشرطة بنطاق المحافظة وجميع جهات الولاية على اراضى الدولة لازاله جميع التعديات الواقعة عليها.
محافظ الدقهلية: إزالة 258 حالة تعديات ومخالفات خلال فترة الحظر
محافظ الدقهلية: إزالة 258 حالة تعديات ومخالفات خلال فترة الحظر
محافظ الدقهلية: إزالة 258 حالة تعديات ومخالفات خلال فترة الحظر
محافظ الدقهلية: إزالة 258 حالة تعديات ومخالفات خلال فترة الحظر
محافظ الدقهلية: إزالة 258 حالة تعديات ومخالفات خلال فترة الحظر
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