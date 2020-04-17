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أخبار العالم

إسرائيل: 12982 إصابة و151 وفاة بفيروس كورونا

الجمعة 17/أبريل/2020 - 07:54 م
صدى البلد
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عرفة البنداري
أعلنت وزارة الصحة الإسرائيلية، اليوم الجمعة، ارتفاع عدد المصابين بفيروس كورونا في إسرائيل إلى 12,982 بعد تشخيص حالات جديدة، بينهم 168 بحالة خطيرة، و162 في حالة متوسطة، فيا ارتفع عدد الوفيات إلى 151 حالة وفاة.

وبحسب صحيفة "معاريف" فإن هذه الأعداد تشير إلى تراجع قدره 7.2% في أعداد المصابين ذوي الحالات الصحية الخطيرة، و11% في الحالات التي تخضغ للتنفس الصناعي، والذين وصل عددهم اليوم إلى 122 حالة.

وكانت إسرائيل قد أعلنت وقف الاختبارات لفيروس كورونا في معهد وايزمان بعد ثبوت خطأ في تشخيص حالة 11 عجوزا في دار لرعاية المسنين في أسدود.

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