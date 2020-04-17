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أخبار البلد

شاهد.. جولة داخل المتحف المصري في التحرير

الجمعة 17/أبريل/2020 - 08:27 م
صدى البلد
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محمد الاسكندرانى
نشرت الصفحة الرسمية لوزارة السياحة والآثار على موقع التواصل الاجتماع «فيس يوك » مقطع فيدي لجولة داخل المتحف المصري في التحرير.

وكتبت الصفحة: « استمتع معانا بجولة داخل المتحف المصري بالتحرير لعرض ثالوث منكاورع؛ هذا الثالوث يصور ثلاثة أشخاص فى تمثال واحد، هم الملك منكاورع (حوالي 2532–2503 ق.م) وإلهين على جانبيه، الملك منكاورع صاحب الهرم الثالث في الجيزة. هذا التمثال يصور الملك شابًا وفي حالة ممتازة، يجسد النموذج المثالي للرجال في الدولة القديمة».

وتابعت :« على جانبه الأيمن سيدة على رأسها قرص الشمس بين قرني بقرة رمز حتحور، إلهة الحب والموسيقى والأمومة تم تصويرها كالنموذج المثالي للجمال الأنثوي خلال هذه الفترة. على الجانب الأيسر للملك يوجد سيدة على رأسها شعار إقليم مدينة طيبة».

يعد هذا التمثال من روائع الفن المصري القديم، برع الفنان المصري القديم في إظهار النسب التشريحية لكل شخص، حيث يظهر ذلك بوضوح في ترقوة الملك وركبتيه وساعديه، وفي إظهار زي الإلهة حتحور الضيق، يعد هذا التمثال واحدا من مجوعة تماثيل ثالوثية للملك منكاورع تمثله بصحبة الإلهة حتحور وإلها يجسد إقليم من أقاليم مصر.

واختتمت :«شكر خاص للمرشدين السياحيين فاطمة عبدالله ووليد البطوطي لتطوعهما، وشركة ميديا هاب لتنفيذ وإخراج هذا الفيديو». 
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