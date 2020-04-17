شاهد.. جولة داخل المتحف المصري في التحرير

نشرت الصفحة الرسمية لوزارة السياحة والآثار على موقع التواصل الاجتماع «فيس يوك » مقطع فيدي لجولة داخل المتحف المصري في التحرير.





وكتبت الصفحة: « استمتع معانا بجولة داخل المتحف المصري بالتحرير لعرض ثالوث منكاورع؛ هذا الثالوث يصور ثلاثة أشخاص فى تمثال واحد، هم الملك منكاورع (حوالي 2532–2503 ق.م) وإلهين على جانبيه، الملك منكاورع صاحب الهرم الثالث في الجيزة. هذا التمثال يصور الملك شابًا وفي حالة ممتازة، يجسد النموذج المثالي للرجال في الدولة القديمة».





وتابعت :« على جانبه الأيمن سيدة على رأسها قرص الشمس بين قرني بقرة رمز حتحور، إلهة الحب والموسيقى والأمومة تم تصويرها كالنموذج المثالي للجمال الأنثوي خلال هذه الفترة. على الجانب الأيسر للملك يوجد سيدة على رأسها شعار إقليم مدينة طيبة».