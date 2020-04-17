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بين الناس

شباب طنامل بالدقهلية ينظمون حملة لمواجهة كورونا

الجمعة 17/أبريل/2020 - 08:29 م
اشجار
اشجار
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كريم ناصر
ينظم شباب مركز  طنامل، بمحافظة الدقهلية حملة لمكافحة فيروس كورونا  بدعم ورعاية نجلاء فتحي رئيس الوحدة المحلية ، و التى تهدف  إلى المشاركة في تشجير مساحة 1 كيلو متر في المسافة بين كوبري العوامرة وكوبري طنامل الغربي الواقعين على المصرف.

وتستهدف الحملة من خلال هذا المشروع عدة نقاط:
1- زراعة أشجار الفيكاس والبونسيانا ذات المنظر الجذاب بالإضافة إلى بعض أنواع الأشجار المثمرة، وذلك في الأماكن التي تم رفع القمامة منها، سعيًا منا لإضفاء مظهر حضاري جذاب ومنع تكوُّن تلال القمامة مرة أخرى.

2- خلق متنفس لأهالي وشباب القرية لممارسة رياضة المشي في طريق صحي نظيف ذو منظر يسر العين.

3- ربط الأطفال عاطفيًا بالعمل العام والمشاركة المجتمعية من خلال تشجيع الطفل على التبرع بثمن شجرة ويحضر أثناء زراعتها، مما يشجعه على التفكير الإيجابي تجاه بيئته وحرصه على المحافظة عليها.

4- يتراوح سعر الشجرة من 15 وحتى 40 جنيهًا تبعًا لنوعها، مما يجعل سعرها في متناول الطفل الصغير.

5- حرص شباب الحملة على التبرع بعدد 90 شجرة، حيث تبرع كل عضو بشجرة باسم فرد من أفراد أسرته، بالإضافة إلى مساهمة السيدة رئيس الوحدة المحلية بعدد 30 شجرة.

ويدعو شباب الحملة للمشاركة الإيجابية في هذا المشروع المهم الذى نرى أنه نواة لانطلاقة إيجابية رائعة وخطوة لها السبق في طريق المشاركة المجتمعية.
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