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توك شو

يبلغ 89 عاما.. تعرف على أكبر حالة متعافية من كورونا في مصر

الجمعة 17/أبريل/2020 - 08:29 م
فيروس كورونا
فيروس كورونا
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حمزة شعيب
عرض برنامج "مصر تستطيع" تقديم الإعلامي أحمد فايق والمذاع عبر قناة "دى إم سي"، تقريرا عن أكبر حالة متعافية من فيروس كورونا للحاج المسن عبدالفتاح إسماعيل والبالغ من العمر 89 عامًا.

ومن جانبه قال الحاج عبدالفتاح إسماعيل خلال مداخلة تليفونية، :"أنا الحمدلله دلوقتي في بيتي وباكل اللي أنا عاوزه".


أصدرت وزارة الصحة والسكان خطابًا إلى جميع مديرى مستشفيات العزل بالجمهورية بمتابعة صرف الجرعات الوقائية من عقار «هيدروكسيلوروكين» لجميع العاملين بالمستشفى والمخالطين للحالات الإيجابية, مع مراعاة الالتزام بالجرعات المقررة من جانب اللجنة العلمية بوزارة الصحة والسكان.

وشددت الوزارة على ضرورة مراعاة موانع الاستعمال فى كتيب توجيهات العلاج, على أن تكون الجرعات الموصوفة تشمل؛ اليوم الأول: 2 قرص «هيدروكسيلوروكين» 200 مجم مرتين، وتكرر الجرعة أسبوعيًا لمدة أسبوعين من آخر تاريخ للتعرض, وتكون الجرعة الموصوفة قرص «هيدروكسيلوروكين» 200 مجم مرتي.

وأعلنت وزارة الصحة والسكان، اليوم الجمعة، عن خروج 50 من المصابين بفيروس كورونا من مستشفيات العزل والحجر الصحي، جميعهم مصريون، وذلك بعد تلقيهم الرعاية الطبية اللازمة وتمام شفائهم وفقًا لإرشادات منظمة الصحة العالمية، ليرتفع إجمالي المتعافين من الفيروس إلى 646 حالة حتى اليوم.

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