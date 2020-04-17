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أخبار البلد

إضاءة الأهرامات برسالة تضامن مع العالم ضد كورونا

الجمعة 17/أبريل/2020 - 08:32 م
إضاءة الأهرامات برسالة
إضاءة الأهرامات برسالة تضامن مع العالم ضد كورونا
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محمد زهير
رصد موقع "صدى البلد" إضاءة واجهة الاهرامات في الجيزة، مساء اليوم الجمعة، برسالة تضامن موجّهة إلى شعوب العالم ضد جائحة فيروس كورونا المستجد.

وأضاءت وزارة السياحة والآثار واجهة الاهرامات بمنطقة الجيزة، في إطار دعوة شعب مصر وشعوب العالم بالبقاء في المنزل وحماية أنفسهم من فيروس كورونا المستجد، وكذلك تقديرًا لجهود العاملين في مجال الرعاية الصحية والقائمين على حمايتنا ومكافحة الوباء العالمي.

وقالت وكالة الأنباء الفرنسية، اليوم الجمعة، إن 4.5 مليار شخص على مستوى العالم، باتوا قيد إجراءات العزل والإغلاق، نتيجة التدابير الاحترازية المتخذة لمواجهة فيروس كورونا.

وبلغ اجمالي الإصابات بفيروس كورونا حول العالم 2208373 حالة إصابة، فيما بلغت الوفيات 148730 شخصا على مستوى العالم.

وتصدرت دول القارة الأوروبية وأمريكا دول العالم في عدد الوفيات والإصابات بفيروس كورونا.

وسجلت الولايات المتحدة الأمريكية أكثر من 680 ألف حالة إصابة فيما سجلت نحو 35 ألف حالة وفاة، فيما سجلت اسبانيا 184 ألف إصابة و19500 حالة وفاة.
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