إضاءة الأهرامات برسالة تضامن مع العالم ضد كورونا

رصد موقع "صدى البلد" إضاءة واجهة الاهرامات في الجيزة، مساء اليوم الجمعة، برسالة تضامن موجّهة إلى شعوب العالم ضد جائحة فيروس كورونا المستجد.





وأضاءت وزارة السياحة والآثار واجهة الاهرامات بمنطقة الجيزة، في إطار دعوة شعب مصر وشعوب العالم بالبقاء في المنزل وحماية أنفسهم من فيروس كورونا المستجد، وكذلك تقديرًا لجهود العاملين في مجال الرعاية الصحية والقائمين على حمايتنا ومكافحة الوباء العالمي.



