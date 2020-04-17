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أخبار العالم

الجارديان: المستشفيات البريطانية تقترب من نفاد الإمدادات الطبية

الجمعة 17/أبريل/2020 - 08:27 م
صدى البلد
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عرفة البنداري
قالت صحيفة الجارديان البريطانية، اليوم الجمعة، إن هيئة الخدمات الصحية الوطنية في بريطانيا، طلبت من الأطباء والممرضين العمل بدون ارتداء أثواب واقية كاملة عند علاج مرضى فيروس كورونا.

وأشارت الصحيفة إلى أن هذه التوجيهات جاءت قبل ساعات من نفاد الإمدادات من المستشفيات البريطانية التي تكافح فيروس كورونا.

وبحسب الصحيفة، فإن التوجيه الذي تلقاه الأطباء والممرضون يأتي عك المبادئ التوجيهية للصحة العامة في بريطانيا، والتي تنص على ضرورة ارتداء العباءات الجراحية كاملة الطول والمقاومة للماء، والمصممة لمنع دخول قطرات الفيروس إلى فم أو انف الشخص، في جمع إجراءات المستشفى عالية المخاطر.

وأوضحت الجارديان أن هيئة الخدمات الصحية نصحت موظفي الخطوط الأمامية بارتداء مئزر بلاستيكي رقيق مع نفاد العباءات، في خطوة يخشى الأطباء والممرضات أن تؤدي إلى إصابة الكثير منهم بالفيروس وتعريض الأرواح للخطر في نهاية المطاف. 

ولفتت الصحيفة إلى وفاة ما يقرب من 15000 شخص من بسبب فيروس كورونا في مستشفيات المملكة المتحدة، حيث ارتفع العدد الإجمالي بمقدار 847 اليوم الجمعة ليصل  إلى 14576.
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